Şükür kavuşturana: Bazı vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan camiler, dün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Mayıs’ta düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından camilerde öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasıyla İstanbul’da toplu ibadetler için avlusu ve çevresi uygun olan camiler belirlenerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazır hale getirildi.

BÜTÜN CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Kentin farklı noktalarında bulunan birçok camide görevliler tarafından sürdürülen hazırlıklar cuma namazı öncesinde tamamlandı. Bu kapsamda camiler ibadete açılmadan önce dezenfekte edildi, bazı camiler ile çevreleri de ilçe belediye ekiplerince gül suyuyla yıkandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Ali Erbaş

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Fatih Camii

İstanbul’un önemli sembollerinden biri olan Fatih Camisi’nde cuma namazı öncesi, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Fetih Suresi okundu. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara camiye girişleri sırasında tek kullanımlık seccade, maske, su ve dezenfektan dağıtıldı. Camide cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş okudu. Fetih vurgusu yapılan ve koronavirüse ilişkin tedbirlere uyulması çağrısında bulunulan hutbe sırasında bazı vatandaşların uzun süre sonra camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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ÖZLEMLE BU GÜNÜ BEKLİYORDUK

Hutbede ‘Özlemle bu günü bekliyorduk’ diyen Erbaş, “Hamdolsun Rabbimiz’e muhterem Müslümanlar. Cumanız mübarek olsun. Bu icabet vaktinde, gönlünüz, haneniz, ömrünüz ve rızkınız cumanın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimiz’e sonsuz hamd ü senalar olsun” diye konuştu. Fetih coşkusu ve camilere kavuşmanın coşkusunun bir arada yaşandığını belirten, Erbaş, “29 Mayıs 1453 günü İstanbul muazzam bir fetihle İslam’a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım. Rabbim bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın” dedi.

FOTOĞRAF 14 Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii, bugünkü Cuma namazı itibarıyla kapılarını yeniden açtı. Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. Erzurum'un Oltu ilçesinde 390 yıllık tarihi Aslanpaşa Cami'sinde cuma namazı kılındı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camide çok sayıda vatandaş saf tuttu. Çamlıca Camiinde vatandaşlar cuma namazını kıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Diyarbakır'da belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Siirt'te belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı. Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı 74 gün sonra camilerde cemaatle cuma Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2,5 ay sonra cuma namazıyla toplu ibadete açıldı. Cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu. BiP'te paylaş

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Asrın mührü cemaate kavuştu

Çamlıca Camii

Geçen yıl açılan ve görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan "asrın mührü" Büyük Çamlıca Camisi'nde de cemaatle kılınan cuma namazı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Polis ekiplerince caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Tedbirler kapsamında şadırvanlarla abdesthanelerin kapalı olduğu görüldü. Üsküdar Belediyesi ekipleri, seccadesiz gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı. Belirlenen kişi sayısına ulaşılması sebebiyle avluda namaz kılamayan çok sayıda vatandaş, sosyal mesafe kurallarına uyarak avlu dışında namazlarını kıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de cemaate lokma ve ayran ikram edildi. Sünnet namazlarını evlerinde kılmaları istenen cemaat, bunun üzerine kontrollü şekilde camiden ayrıldı.





Eyüp Sultan’ın gölgesinde dualar edildi

İstanbul

İstanbul'un önemli manevi merkezlerinden Eyüp sultan Camisi'nde de cuma namazı heyecanı vardı. Cuma namazının kılınacağı Eyüpsultan Meydanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köpüklü sularla yıkanırken dezenfeksiyon ekibi ise ilaçlama yaptı. Eyüp Sultan Camisi'nin içi de detaylı bir temizlik çalışmasının ardından dezenfekte edildi. Cami girişinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı ekiplerce maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.





Başkentte cuma heyecanı

Ankara

Başkentte de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile açıldı. Kentte cuma namazı camilerin avlularında, halı sahalarda kılındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Hacı Bayram Veli Camii avlusunda saf tuttu. Namaz sonrası konuşan Şentop, yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını vurguladı. Ortak kullanılan alanların risk taşıdığını belirten Şentop, herkesin kendi evinde hijyen kurallarına, temizliğe azami derecede dikkat etmesi, sosyal mesafeyi koruması ve maske kullanması gerektiğine dikkati çekti.

OYNAT 00:00 İzmirliler Cuma namazı için Konak Meydanı'na akın etti Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında İzmirli vatandaşların tercihi Konak Meydanı oldu. Tarihi meydanda ekipler tarafından geniş koronavirüs önlemleri alındı. BiP'te paylaş

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5’inci Harem-i Şerif’te mesafeli namaz

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Diyarbakır

Diyarbakır’da, ‘İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi’ kabul edilen Ulu Cami’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı. Güvenlik şeridi çekilen camiye maskesiz gelenler alınmazken, görevliler de sosyal mesafe kuralına uygun olarak namaz kılınması yönünde sürekli uyarı yaptı. Cuma namazı kılmaya gelenler, avluya sığmayınca cami önündeki meydana şerit çekilerek, namaz kılınmaları sağlandı. Halk, haftalar sonra Ulu Cami’de cuma namazı kılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi için dua ettiklerini söyledi.

Şükür kurbanları kesildi

Edirne

Salgın tehlikesi nedeniyle ara verilen cemaat namazlarına şükür kurbanları kesilerek başlandı. Ülke genelinde pek camide cuma namazı öncesi koç ve koyunlar kurban edildi. Edirne’de de Türk- İslam mimarisinin mihenk taşı Selimiye Camisi’nde cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi. Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş’un okuduğu duanın ardından kesilen kurbanlar, Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

OYNAT 00:58 Avcılar'da cuma namaz semt pazarı ve halı sahalarda kılındı Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen cuma namazları, 74 gün sonra bugün Avcılar'daki camilerin yanı sıra kapalı semt pazarları ve bazı halı sahalarda kılındı.

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Kapılarda kıldılar

Filistin

Filistinliler cuma namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde kıldı. Yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın kapılarında cuma namazını eda etti. İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanlarda cuma namazını kılan Filistinliler, namazın ardından olaysız dağıldı. Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı’nın bulunduğu bölgede Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani’yi gözaltına aldı.

31 MAYIS’TA AÇILIYOR

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Harem-i Şerif’in 31 Mayıs Pazar günü sabah namazı itibarıyla ibadete açılacağını bildirmişti.

Sağanağa aldırmadılar

Zonguldak

Zonguldak’ta, cuma namazı, limanda bulunan kargo alanı ve okul bahçelerinde kılındı. Yağmur altında kılınan cuma namazında sosyal mesafe kuralları dikkate alındı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Biraz şartlarımız iyi değildi ama güzel oldu. Allah herkesin duasını, namazını kabul etsin” dedi.