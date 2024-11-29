Susamla Açılan Büyülü Kapı Fişekhane’de aralandı: 'The Book of Tahini' Ketebe Yayınları'ndan çıktı

5 bin yıllık bilinen geçmişiyle tahin, coğrafyamızda filizlenen en büyük değerlerden biri. Günlük yaklaşık 100 ton üretim kapasiteyle dünyanın en büyük tahin üreticisi olmayı başarmış Tunas - Çelikler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelik, Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşan The Book of Tahini’nin tanıtım toplantısını, 29 Kasım’da, Fişekhane’de gerçekleştirdi.

Tunas - Çelikler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelik, Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşan The Book of Tahini’nin tanıtım toplantısını Fişekhane’de gerçekleştirdi.

Tahin üzerine dünyanın ilk ve tek kitabı

“Geçtiğimiz yıllarda Dünyanın ilk tahin butiği olma özelliğini taşıyan ‘The Levant Tahiner’i açmıştık. Şimdi de tahin üzerine dünyanın ilk ve tek kitabını çıkardık. Biz tahine gönül verdik” ifadelerini kullanan Çelik, The Book of Tahini kitabı’yla basın mensupları ve davetlilerle bir araya geldi. Kitap, tahinin 5000 bin yıllık tarihini merkeze alınca, toplantı da alışılagelmiş kitap tanıtım toplantılarından farklı gerçekleşti. Tanıtım toplantısı tahinden yapılan tatlıların deneyimi ile tamamlandı.





Tahin üzerine dünyanın ilk ve tek kitabı

Alışılmışın dışında bir tanıtım toplantısı: The Book of Tahini

Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan, Hüseyin Çelik’in kaleme aldığı The Book of Tahini’nin tanıtım toplantısı 29 Kasım Cuma günü, Fişekhane’de gerçekleşti. Kitap, tahinin 5000 bin yıllık tarihini merkeze alınca, toplantı da alışılagelmiş kitap tanıtım toplantılarından farklı gerçekleşti. Kitap hakkında yapılan değerlendirmeleri tahinden yapılan tatlıların tadımı takip etti. “Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” ifadesinin gerçeğe dönüştüğü tanıtım toplantısı, renkli görüntülere sahne oldu.

Susamla Açılan Büyülü Kapı: Tahin Kitabı

Tanıtım toplantısında tahinin serüvenini anlatan Çelik: “Tahinin tarihsel, kültürel ve gastronomik önemini derinlemesine inceleyen ve kapsamlı tarifler sunan bir kitap hazırladık. Uzun bir araştırma ve titiz bir çalışma sonucunda hazırladığımız “Tahin Kitabı - Susamla Açılan Büyülü Kapı” adlı kitabımız da yayınlandı. Tahinin ham maddesi olan susamın yetişmesi için en verimli topraklar “Levant Bölgesi” diye tabir ettiğimiz doğu Akdeniz topraklarıdır. Levant Bölgesi içerisinde bulunan tüm ülkeler arasında dünyanın en büyük tahin üreticisi olmayı başardık. Bunun da kitabımıza ayrı bir değer kattığını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Alışılmışın dışında bir tanıtım toplantısı

“Dünyanın ilk tahin butiğini açtık, 14 farklı ülkeden susam getiriyoruz”

Çelik: “The Levant, Tahiner” tahin butiğimiz dünyada ilk olma özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde susamları misafirlerimizin önünde tahine dönüştürerek bir lezzet deneyimi sunuyoruz. Biz tahine dokunuyoruz. Gayemiz bu. Bu işletmemiz ticari amaçlardan çok uzak. Tek bir amacımız var o da tahinle alakalı farkındalık oluşturmak ve en güzel hâlini deneyimletebilmek." ifadelerini kullandı.



