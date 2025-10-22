'Persona' 27 Ekim'den itibaren seyircilerle buluşacak.
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Persona", 27 Ekim'den itibaren seyircilerle buluşacak.
22 Ekim, Çarşamba
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, hikayesinde suç, gerçeklik ve kimlik kavramlarını sorguluyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan yer alıyor.
Psikolojik gerilim türündeki dizinin yönetmenliğini Ekrem Arslan üstlenirken, senaryosunu Savaş Korkmaz kaleme aldı.
