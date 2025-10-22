Yeni Şafak
14:5522/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Persona", 27 Ekim'den itibaren seyircilerle buluşacak.

YouTube
22 Ekim, Çarşamba

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, hikayesinde suç, gerçeklik ve kimlik kavramlarını sorguluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan yer alıyor.

Psikolojik gerilim türündeki dizinin yönetmenliğini Ekrem Arslan üstlenirken, senaryosunu Savaş Korkmaz kaleme aldı.

