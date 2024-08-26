Tasavvuf kitaplarına bir yenisi eklendi

Yazar Hacer Özlem Çiçek’in yeni kitabı “Artık Vakti Geldi” A7 Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Tasavvuf kategorisindeki eser, okuyucuyu manevi bir yolculuğa davet ederek hayatın zorluklarıyla mücadele eden herkesin kendini bulacağı bir hikâyeyi anlatıyor. “Artık Vakti Geldi”, doğmadan önce adı konulan, acılar ve zorluklar içinde büyüyen babaannesini “mürşid” olarak benimseyen bir kadını ele alıyor. Hayatın acımasız tarafıyla yüzleşirken umudunu ve Allah’a güvenini kaybetmeyen karakterin zorbalıkların ve nefretin karşısında duruşunu okura sunuyor. Sadece kahramanın değil, aynı zamanda okuyucunun kendi yolculuğunun da izlerini bulacağı eser, tüm kitapçılardan ve web satış sitelerinden temin edilebilir.