Tatlandırıcınızı nasıl alırdınız?

Endüstriyel gıda ürünlerinin birçoğu tatlandırıcı olarak aspartam muhteva ediyor. Üretim hattından geçip market raflarına ve sofralara ulaşan yiyecekleri en kolayından ve ucuzundan tatlandırmanın bir yoludur bu madde. 1980'lerden beri diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük pastilleri ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay yani kimyasal bir tatlandırıcı. Peki, bunun sağlığımızı nasıl etkilediğini biliyor muyuz? Bu konuda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yaklaşımı ise oldukça ihtiyatlı. Tamamen gıda sektörünü karşısına almamaktan mıdır nedir bilinmez, belli bir oranda olursa bunun kansere sebep olmadığı gibi bir yaklaşım sergileniyor.

Dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcılarından biri olan ve çok sayıda gıda ve içecekte yer alan bu madde gerçekten kanserojen muhtevaya mı sahip? Geçen ay DSÖ tarafından aspartamın kanserojen olma ihtimali bulunan maddeler listesine ekleneceği haberlere yansımıştı. Daha doğrusu haberlere sızmıştı. Sonra yapılan resmi açıklama ise şaşırtmadı. Buna göre aspartam insanlar için "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılıyor.

Bu tatlandırıcıyla ilgili yapılan bilimsel incelemenin sonucunda "sınırlı kanıt" bulunduğu ne anlama geliyor? Yani günlük belli bir miktarda tüketilirse zararlı değil demek. Bu miktar da kilo başına günde 40 mililitre olarak teyit edilmiş. Bu ihtiyatlı yaklaşımın koskoca sektörü göz önüne alarak kimseyi incitmemek mi amaçlanıyor bilinmez. Ne şiş yansın ne kebap hesabı. Neden vazgeçilemez bir madde olduğu sorusuna gelince cevap gayet açık. Aspartam normal şekere kıyasla 200 kat daha tatlı ve aynı zamanda düşük kalorili olduğu için kullanılıyor.

Meselenin daha iyi anlaşılması için şu misal veriliyor: 200 veya 300 mg aspartam içeren bir kutu diyet meşrubat baz alındığında, ortalama 70 kilo bir kişi günlük 9-14 kutu aspartamlı meşrubat içerse sınırı aşmış varsayılıyor. Nisan 2022’de yayınlanan bir sistematik incelemede, düşük kalorili ve kalorisiz tatlandırıcıların daha yüksek oranda tüketimi ile kanser ölüm oranı veya herhangi bir kanser türü arasında "anlamlı bir ilişki olmadığı" sonucuna varılmıştı.

Kahramanlarımız tantuni ustası ile restoran sahibi

Tantuni ustası ve restoran deyince size burada bir lezzetten veya sunumdan bahsetmeyeceğim. Ülkemizin o gece nasıl bir atmosferden geçtiğini göstermesi açısından önemli sözleri hatırlayalım. Biri usta, diğeri patronu. Sözkonusu kahramanlar tantuni ustası Danyal Şimşek ile restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş. 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanına giden tankları egzozuna kıyafetlerini tıkayarak durdurmuşlardı. Koronavirüs sebebiyle 42 yaşında (25.10.2021) vefat eden ve memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlanan Kıntaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıntaş o geceyi şu sözlerle anlatmıştı:

Biz o gece haberi aldığımızda beynimizden vurulmuşa döndük. Hemen arkadaşlarımı topladım 80'lerde babalarımızın, 60'larda dedelerimizin yaşadığı zilleti yaşamamamız gerekiyor diyerek Dalyan kardeşimle birlikte Boğaz Köprüsü'ne gitmek istedik. Yolda da tankların havalimanına gittiğini görünce biz hemen tankların önüne bir tane tır çektik. O sırada da 'tankların egzozlarını kapatırsak tanklar stop eder' diye kalabalıktan bir ses duyduk. Ben ona Hızır Aleyhisselam diyorum. Çünkü hiçbir zaman bulamadık o arkadaşın kim olduğunu. Tankların egzozlarını tıkadıktan sonra stop etmeye başladılar. Tanklar stop edince ben hemen tankın içine girdim. Bir tane komutan bana silah uzattı. O sırada ben de silahı elinden aldım. Çünkü o korkuyordu, Allah bizim kalplerimizden korkuyu almış onların kalplerine vermişti. Diğer askerleri de esir aldım ve oradaki polis arkadaşa teslim ettim. Ondan sonra diğer tankları durdurmaya çalıştık ve toplam 9 tankı durdurduk. Öyle bir imanla yürüyorduk ki sanki tank değil de karşımızda bir teneke parçası vardı.

GÖZÜME TAKILANLAR

Süte 'doğal' renk gelecek

Amasya Üniversitesinden akademisyenler doğal gıda boyasıyla renkli süt ürünleri geliştirmek için çalışıyorlar. Kırmızı ve sarı renklerde süt ürünleri üretecek projede amaç çocuklara sütü sevdirmek. Ekip Prof. Dr. Tuba Yıldırım, Prof. Dr. Arif Ayar, Dr. Ebru Batı Ay, Dr. Şirin Oba İlter'den oluşuyor. Aspir bitkisinden elde edilecek boyanın zararı bulunmuyor.

Tek kullanımlık kaplara ek ücret

Hollanda'da ek ücret ile tek kullanımlık plastik yemek kapların tüketimi azaltılması hedefleniyor. İşletmeler aldığı ücreti ayrı bir fişte gösterecek. Plastik bardağa 25, yemek kaplarına 50 ve plastik ambalajlara 5 sent alınacak. Müşterilerin kap getirmesi veya işletmelerin yeniden kullanılabilir plastik kap veya ambalajlarla satış yapması halinde ek ücret alınmayacak.

Amasya Üniversitesi lavanta yağı üretiyor

Üniversite bünyesindeki lavanta yağı çıkartma ünitesinde ilk üretim gerçekleşti. Üniversiteye ait Yedikır mevkisinde bulunan 75 dekar uygulama alanında ekili olan lavantanın hasadına başlandı. Hasat edilen lavanta yağ çıkartma ünitesinde işleniyor. Çıkarılan yağ sertifikalı olarak üreticilere teslim edilecek. Bölgede tek olan tesis geniş bir alana hizmet verecek.

Tadı ve aromasıyla benzersiz Biga pirinci sofralarda

Kendine has şekle, aromaya ve tada sahip Biga pirinci artık tescilli olarak sofralarda yer alıyor. Çanakkale'nin Biga pirincine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Tescil bölge ekonomisi için oldukça büyük bir öneme sahip ürün Biga ile birlikte öne çıkmasına ve markalaşmasına imkan sağlayacak. Şekil, tat ve aromasıyla benzerleri arasından ayrılan Biga pirinci sofralarda daha fazla yer alması ve çiftçisine kazandırması hedefleniyor. Çeltik taneleri, sarı renkli ve uzundur. Mat ve camsı bir görünüme sahiptir. Pirinçle birlikte Çanakkale'nin yeni tescilli ürünüyle coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayının 12'ye yükseldi.











