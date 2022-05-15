Hayat Tenten İstanbulda
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Tenten İstanbul’da

İran’ın en ünlü çağdaş sanatçıları arasında yer alan ve aynı zamanda yetenekli bir kaligrafi sanatçısı olan Hamid Tolouei Fard, 4 Haziran’da RED art istanbul’da başlayacak

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Tenten İstanbul’da
Tenten

İran’ın en ünlü çağdaş sanatçıları arasında yer alan ve aynı zamanda yetenekli bir kaligrafi sanatçısı olan Hamid Tolouei Fard, 4 Haziran’da RED art istanbul’da başlayacak olan yeni sergisinde ünlü çizgi roman karakteri Tenten’i çeşitli İstanbul manzaralarında resmediyor. Dünyanın pek çok şehrinde sergileri gerçekleşen ve müzelerde eserleri yer alan Hamid Tolouei Fard, erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle günümüzün pop kültür öğelerini yeniden yorumlarken, son çalışmalarında Tenten figürünü merkeze koyuyor. 1961’de yayınlanan “Tenten İstanbul’da” filminde karakterin İstanbul’da geçen macerasını farklı bir gözle izleyen sanatçı; kendi gözündeki İstanbul’u Tenten üzerinden anlatma yoluna gidiyor. Türkiye’de ilk defa yapılacak bu proje, RED art istanbul aplikasyonu içerisinde eserlerin çok etkileyici dijital çalışmalarını da barındırıyor. Tenten İstanbul’da sergisi, 4- 18 Haziran tarihleri arasında RED art istanbul’da görülebilir.

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