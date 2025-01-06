Termal su iyileştiriyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlı faaliyet gösteren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgedeki sağlık altyapısına can suyu oldu. 2024 itibarıyla 4 bin 44 hasta kaydına ulaşan merkezde kas-iskelet sistemi hastalıkları, ağrılı hastalıklar, kireçlenme, fıtık gibi hareket sistemi sorunlarını yanı sıra kanser tedavisi sonrasında görülen Lenfödem rahatsızlığı da konuda uzmanlaşmış bir ekip tarafından tedavi ediliyor. Felç, Parkinson ve Multiple Skleroz (MS) gibi nörolojik hastalıkların tedavisine yönelik çalışmaların da yapıldığı merkezde, ağrı yönetimi ve fiziksel

terapi uygulamalarıyla hastaların yüzü gülüyor.

PROFESYONEL BİR EKİP

Her gün ortalama 250 hasta kabul ettiklerini belirten Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, “Merkezimizde bölgedeki çeşitli sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Uzman hekimler, fizyoterapistler ve sağlık teknikerlerinden oluşan profesyonel bir ekip hastaların tedavi süreçlerini yakından takip ediyor” dedi. İlhanlı, 2024 yılı itibariyle 4 bin 44 hasta kaydına ulaştıklarını söyledi.

İlker İlhanlı

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ İMKÂNI

Karadeniz Bölgesi’nde sağlık turizmini desteklemek ve öğrencilerin eğitim sürecine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade eden İlhanlı, merkezin yalnızca Samsun’a değil, çevre illere de büyük katkı sağladığını ifade etti. Merkezde fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra psiko-sosyal destek sağlayan uygulamalarla da hastalarının iyileşme sürecini hızlandırdıklarını anlatan İlhanlı, sağlık hizmetlerini bireylerin hem bedensel hem de zihinsel sağlıklarını kapsayacak şekilde şekillendirdiklerini hatırlattı. İlhanlı, OMÜ’de tıp fakültesi ve diğer sağlık bölümlerinden gelen öğrencilere gerçek klinik ortamda uygulamalı

eğitim olanağı da sunduklarını ifade etti.

İYİLEŞİRKEN DİNLENİYORLAR

Havza’nın doğal termal su kaynakları ile ünlü bir bölge olduğuna vurgu yapan İlhanlı, “Kaynak zenginliğini sağlık alanında en verimli şekilde kullanıyoruz. Termal suyun, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, sinirsel sorunlar ve ağrılı hastalıklar gibi pek çok sağlık problemine iyi geldiği biliniyor. Merkezimizde termal suyun iyileştirici gücünden faydalanarak, hastalarımıza daha hızlı ve etkili bir tedavi süreci sunuyoruz. Termal suyla yaptığımız tedavi seansları, hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırmak ve tedaviye olan yanıtlarını artırmak için önemlİ. Ayrıca, termal havuzlar, sauna ve hamam gibi olanaklar, hastaların tedavi sürecini desteklerken, aynı zamanda dinlenmelerine de olanak sağlıyor. Kapalı havuzlar, sauna ve hamam gibi tesislerde termal suyun rahatlatıcı etkisinden faydalanan hastalar, fiziksel ve zihinsel olarak yenilenme imkânı buluyor.” şeklinde konuştu.

Sağlık turizmine katkı veriyor

Merkezin 40 oda ve 88 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini vurgulayan Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ise, merkezin kaliteli sağlık hizmetinin yanında sağlık turizmi ile bölgenin gelişimine de katkı sağladığını söyledi. Tural, merkezde konaklayanlara uygun fiyat avantajlarının yanı sıra otel konforunda hizmet verildiğini vurguladı.











