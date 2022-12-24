Hayat Toplatılan tetanoz- difteri aşısında istenmeyen etki yok
GENEL SAĞLIK

Toplatılan tetanoz- difteri aşısında istenmeyen etki yok!

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü difteri tetanoz aşılarının toplatılma kararına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından geri çekme işlemi başlatılan ürün “Tetadif 0,5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon” isimli ürün erişkinlere uygulanan Tetanoz-Difteri aşısı olup, teknoloji transferi desteği sağlanarak ülkemizde ilk aşamadan itibaren üretilmeye başlanmış ilk aşıdır. Üretimin her süreci ulusal otorite olan TİTCK tarafından düzenli bir şekilde takip edilmektedir” denildi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Toplatılan tetanoz- difteri aşısında istenmeyen etki yok!
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Aşının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde bulunulmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Ancak son denetim esnasında eksiklik görülen bazı süreçlere bağlı olarak komisyon kararıyla ilgili seriye çekme uygulanmıştır. Yeni üretilen aşılar, özel şartlarda izlenerek raf ömürleri 3 yıla kadar peyderpey uzatılmaktadır. Söz konusu aşının raf ömrü de böyle bir sürecin sonunda 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Bu durum, söz konusu aşının miadının uzatılması işlemi değildir. Gerekli kontrolleri yapılmış, kullanıma uygun, yeterli miktarda aşı stoğumuz mevcuttur. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildi” ifadelerine yer verildi.

EN GÜVENLİ YOL AŞI!

Bebekleri, çocukları ya da yetişkinleri, bir kısım enfeksiyon hastalıklarından korumanın en önemli ve en güvenli aracının aşı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Ülkemiz ise aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı en kapsamlı, en etkin ve en güvenli bağışıklama programı uygulayan ülkelerin başında gelmektedir.

Bu bağlamda, Bakanlığımız, tedarik ettiği aşıyı soğuk zincir şartlarını sağlayarak vatandaşımızın ulaşabileceği en uç noktaya gönderirken diğer taraftan aşı uygulamasıyla ortaya çıkabilecek en küçük yan etkiyi dahi hassasiyetle takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İZİ SÜRÜLÜYOR

Vatandaşımızın kullanımına sunulan her aşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün isteği ile TİTCK Ulusal Referans Laboratuvarlarında yeniden analiz ediliyor. Etkinliğinden ve güvenliğinden emin olunan aşılar, vatandaşlara uygulanana kadar Aşı Takip Sistemi tarafından takip ediliyor.

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