​TRT Yetenek Kariyer Programı'na rekor başvuru: 44 bin gençten 266'sı seçildi

“Yetenek Sende, İşin TRT’de” sloganıyla TRT tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde başlatılan “TRT Yetenek Kariyer Programı”na başvuru yapan 44 bin 185 kişiden, 7 aşamalı sınavı başarıyla tamamlayan 266 genç yetenek TRT ailesine katıldı. Türkiye’nin tüm üniversitelerinden mezun olan veya öğrenim gören gençlerin yoğun ilgi gösterdiği istihdam programındaki zorlu sınavları başarıyla tamamlayarak işe başlayan gençler, TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edildi.

“Gençlere kapımız her zaman açık olacak”

15 Aralık 2020 tarihinde işbaşı yapan gençler TRT kariyerlerine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve yöneticilerinin de yer aldığı dört gün süren eğitim programı ile başladı. Video konferansla gençlerle bir araya gelen İbrahim Eren, “TRT’nin yaklaşık 100 yıla dayanan ana değerlerini koruyarak, kurumu günümüz medya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelliyoruz. Amacımız TRT’yi; çağdaş, yeni teknolojilere uyum sağlayan, dinamik ve uluslararası alanda daha güçlü ve etkin bir kurum haline getirmek,” dedi.

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Yetenek projeleri önümüzdeki yıllarda da devam edecek

TRT’de duayen isimlerin tecrübe ve bilgisini aktarabileceği genç yetenekleri istihdam edebilmek için “TRT Yetenek Kariyer Programı”nı hayata geçirdiklerini söyleyen Eren, “Değerlendirme sürecinde büyük bir özenle hareket ettik ve 7 aşamalı zorlu sınavların olduğu bir süreç uyguladık. Başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimiz yetenek projesi ile gençlere kapımız her zaman açık olacak,” açıklamalarında bulundu.

TRT Yetenek Kariyer Programı önümüzdeki yıllarda, mevcut programın yanı sıra özellikle yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedefleyen Uluslararası Yetenek Programı’nın da eklenmesiyle devam edecek.

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