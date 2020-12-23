Ünlü isimlere reklam uyarısı: Büyük cezası var!

Firmaların son yıllarda gözde reklam mecrası sosyal medya kanalları oluyor. İşin bu tarafında ise markalar ürünlerini kitleler ile buluşturmak için milyonlarca takipçisi ya da abonesi bulunan, ünlülerin, YouTuber’ların ve İnfluencer’ların kapısını aşındırıyor.

Öyle ki çok sayıda takipçisi olan bir fenomen ya da ünlünün gün içerisinde yaptığı reklam sayısı bazen takipçilerini bile isyan ettiriyor.

Tabi markalar ile yapılan bu reklam anlaşması hesap sibine de hatırı sayılır bir kazancın kapısını aralıyor.

Milyonlarca kişinin takip ettiği hesaplardan her gün onlarca reklam içerikli paylaşım yapılıyor.

TİCARİ KAZANÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Firmalar ile ünlüler ve fenomenler arasında yapılan reklam işbirliğinde herhangi bir sorun yok. Asıl sorun söz konusu paylaşımlarda görünen bir alana “sponsorlu” ya da “ürün tanıtımı” gibi açıklama yapılmamış olması.

Çünkü Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne göre, internet üzerinde yayınları yapılan paylaşımlarda reklam içeriği bulundurulduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre; “ticari kazanç” olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede paylaşımlarda tanıtım yapıp reklam içeriği olduğunun belirtilmemesi halinde ise ciddi cezai yaptırımlar bulunuyor.

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TÜKETİCİ ALGISI VEREREK ALIŞVERİŞ YAPMAYA YÖNLENDİRİYORLAR

Kısa süreli “story”ler aracılığı ile “Yukarı Kaydır” yönlendirmesi yapan ünlülerin, sosyal medya üzerinden açıkça reklam yerine, ürünün veya hizmetin internet sitesi uzantısı olan “link”leri paylaşması yolu ile kendilerine “tüketici algısı” vererek, insanları bu linklerden alışveriş yapmaya yönlendirdiklerine şahit olduklarını dile getiren Avukat Emre Avşar, bu durumun da ünlülerin popülerliğini kullanarak bir markaya, bir hizmete veya bir ürüne popülerlik kazandırma amacı taşıdığı için “reklam”, yani dolayısıyla “ticari faaliyet” statüsünde olduğu için mutlak suretle gelir vergisine tabi olacağını belirtti.

Yapılan paylaşımlara tanıtım ya da yönlendirme olması halinde reklam içeriği vurgusunun yapılması gerekiyor.

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BÜYÜK CEZALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER

Söz konusu yöntem üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilmemiş olması durumunda ise hem markaların hem de sosyal medya ünlülerinin büyük cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmalarına yol açabileceğine de dikkat çeken Avşar, bu durum ile Vergi Kaçakçılığı Suçunun bile oluşmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi.

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'REKLAM İÇERİĞİ' DİYE BELİRTİLMELİ

Gelişmiş ülkelerdeki örneklere bakıldığında aynı şekilde bu tarz paylaşım yapan ünlüler tarafından mutlaka paylaşımın açıklama kısmına, paylaşımın bir “reklam içeriği” olduğunun belirtildiğini de ifade eden Avşar, Türkiye'de bu durumun bir yönetmelikle hüküm altına alınmış olmasında rağmen maalesef reklam içerikli paylaşımların alelade normal bir paylaşımmış gibi yapıldığına dikkat çekti.