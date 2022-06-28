'Türkiye aşkına' meydanlara: 15 Temmuz etkinliklerinin bu yılki sloganı “Türkiye Aşkına” olacak

15 Temmuz etkinliklerinin bu yılki sloganı "Türkiye Aşkına" olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin, 15 Temmuz ruhuna uygun yapılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinin bu yıl da 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. 'Türkiye Aşkına' konseptiyle hazırlanan kurumsal kimliğimize https://kurumsal.15temmuz.gov.... adresinden ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 Kapadokya'nın sembollerinden olan sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrakları ve 'Türkiye geçilmez' ve 'Unutmadık unutturmayacağız' pankartları ile havalandı. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balon sepetlerine Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağı pankartları asıldı. İl Başkanı Ali Kemikkıran, \"Kapadokya bölgemizde sıcak hava balonları bu anlamlı günde Türk bayrakları ve 15 Temmuz anısına hazırladığımız pankartlar ile havalandı\" dedi. Kemikkıran \"Unutmadık unutturmayacağız. 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve 2 bin 196 gazimizi minnetle anıyoruz. İnşallah onların anısına bölgemizde sıcak hava balonlarımız onları unutmadığımızı ve hain o darbe teşebbüsünü unutmadığımızı asla unutmayacağımızı göstereceğimiz şekilde sıcak hava balonları havalandı\" diye konuştu. Sabah erken saatlerde Nevşehir’in Avanos ilçesi Paşabağı mevkisinden havalanan balonlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, gazetecilere, sıcak hava balonlarına asılan pankartlarla dünyaya mesaj vermek istediklerini söyledi. Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz için havalandı Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.



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