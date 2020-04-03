Türkiye bir İtalya olmaz: Evde kalırsak bir ayda çözülür

Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Özen şunları söyledi:

BEKLENEN BİR ARTIŞ

Türkiye’nin test sayısı her gün artıyor. Hatta hedefimiz 20 bin rakamları. Dolayısıyla test sayısı arttıkça vaka sayısı da artacak. Yani bu korkulacak değil, beklenen bir artış.

İKİNCİ BİR KRİTİK EŞİK VAR MI?

Şimdi onu söyleyebilmek için test sayılarının günlük 20 bini hatta 40 binleri bulması lazım. Bir hafta iki hafta günlük 20 bin test yaparak görmemiz gerekir bunu net yorumlayabilmemiz için. Biz sadece ağır, yoğun bakıma yatacak olan hastaları test ediyorduk. Şu an ateşi ve öksürüğü olanları test ediyoruz.

EVE KAPANIRSAK ÇÖZÜLÜR

Herkes eğer nüfusun eğer yüzde 75’i evinde kalırsa ortaya çıkmazsa bu istatistiksel olarak gösteriyor ki bir altı sekiz ayda bu ancak toparlanır. Yani altı sekiz aya kadar sürebilir. Ama nüfusun yüzde yüzünü evine kapatabilirsek o zaman bir ayda bile biz bu işi çözebiliriz. Yani en azından vaka sayılarını iyice azaltırız.

TÜRKİYE, İTALYA OLMAZ

Türkiye her gün yaptığı test sayısını artırdığı için normal olarak da vaka sayısı yükseliyor. Ama bu dediğim gibi gerçek bir yükseliş değil. Test sayısı arttığı için de yükseliyor artı vaka sayısı da yükseliyor. İkisinin bir arada toplamını görüyoruz. Bundan İtalya olabilir mi, diye bir endişe var. Ama Türkiye şöyle İtalya olmaz. Türkiye’nin yoğun bakım kapasitesi, hasta yatak sayısı, doktor sayısı imkânlar çok daha yüksek. Yani 100 bin kişi başına yoğun bakım yatak sayımız 44 civarında. Bu diğer ülkelerde en iyi ülke bile Amerika, İngiltere hepsi dâhil 22’nin altıdır. Çoğunda 10-14 gibi. Böyle olunca Türkiye kesinlikle İtalya olacak durumda değil. Çünkü hastaları cihaza bağlıyoruz ya onların da sayıları Türkiye de çok fazla. Şimdi üretim de bir yandan yapılıyor. Türkiye’nin tek sıkıntısı bütün vakalar aynı anda birden ortaya çıkarsa yani birden hızlı yayılırsa o zaman tabi ki bizde de sağlık felç olur. İtalya gibi oluruz. Bizim şu anda yapacağımız şey vakaların daha yavaş yavaş ortaya çıkması için insanların evine kapanması.

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ELDİVEN NASIL KULLANILIR

Tabi ki eldiven plastiğin üzerinde virüs biliyorsunuz 48 saate kadar 72 saate kadar yaşayabiliyor. Dolayısıla bu eldivenleri güvenli zannedip ellerini ağzına burnuna götürdüğü zaman da daha büyük tehlike oluyor. Yani çıplak eliyle dokunup sonra elini yıkasa daha güvenli bir yol. Ama eğer geçici bir iş yapacaksa bir yarım saat veya bir saat eldivenini takar sonra da elini ağzına burnuna götürmeden o eldiveni direk götürür çöpe atar. Gün boyu sabahtan akşama kadar olursa o eldiven mikrop yuvası olur zaten.

VİRÜS GELECEKTE VAR OLACAK MI?

Onu hep beraber göreceğiz. Yeni bir virüs olduğu için şu an bilemiyoruz. Belki bir mutasyon geçirecek ve hastalık yapması duracak. Ama şu anda beklenen yani bir mutasyon yapmazsa her sene grip gibi belli sezonlarda tekrarlayabilir endişesi var.

TAŞIYICIDA NE KADAR YAŞIYOR

Şimdi taşıyıcı dediğimiz aslında gene hasta ama hasta olduğunun farkında değil çünkü çok hafif bulguları var. Yani normal bir hasta gibi onun da sekiz on gün sonra bulaştırıcılığı kalmaz. Bazı hastaların 10 -14 gün sürebiliyor ama çoğu hastaların sekizinci günden sonra bulaştırıcılık yüzdeleri çok düşüyor.

OLUNACAK EN GÜVENLİ ÜLKE

Ben Türkiye de olmaktan çok mutluyum, memnunum. Çünkü sağlık olanakları birçok ülkeden çok daha üstün durumdayız. Çünkü Türkiye’nin sağlık konusunda hem özel sektör olsun hem devlet hastaneleri olsun birçok ülkeye göre çok daha üstün olanaklarımız var. Hatta bundan önce İngiltere, Avrupa ülkeleri Türkiye ile sağlık anlaşmaları yapıyorlar. Hastalarını buraya ameliyata yolluyorlar. Çünkü Türkiye o kadar iyi. Yani şu anda olunacak en güvenli ülke Türkiye.