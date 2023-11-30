Türkiye Filistin'in yanında: Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz

Her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecan ve coşkuyla beklenen ‘On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan ayının habercisi üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayı Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi olması bakımı ile İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. 11 Şubat’ta idrak edilecek olan Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. Bu iki ayda oruç tutmak, nafile namaz kılmak, sadaka vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerin büyük mükafatları vardır. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç ve ilk sahur hangi gün? İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi.