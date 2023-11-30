Türkiye Filistin'in yanında: Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak.
İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü soykırımına karşı daima Filistin'in ve Filistin halkının yanında yer alan Türk halkı gerek maddi gerekse de manevi olarak desteğini sürdürüyor.
Son olarak 7 Ekim'den beri işgalci İsrail'in saldırılarına en sert tepkiyi veren ülke Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onlarca ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla barış diplomasisi yürüttü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşarıyla sayısız görüşmeler yaptı. Sağlık Bakanlığı da Gazze'deki yaralıların ve hastaların ülkeye getirilip tedavi edilmesinde önayak oldu ve birçok hastanın Türkiye'ye getirilmesini sağladı.
Son olarak Mısır ve Katar'la yürütülen görüşmelerle Gazze'de bir sahra hastanesi kurulması gündemde. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuka aykırı hareketlerinden dolayı yargılanacağını vurguluyor.