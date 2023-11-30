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Hayat

Türkiye Filistin'in yanında: Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz

Türk halkı hem maddi hem de manevi olarak Filistin halkına destek vermeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurdu.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:55 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak.

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak.

İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü soykırımına karşı daima Filistin'in ve Filistin halkının yanında yer alan Türk halkı gerek maddi gerekse de manevi olarak desteğini sürdürüyor.

Son olarak 7 Ekim'den beri işgalci İsrail'in saldırılarına en sert tepkiyi veren ülke Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onlarca ülkenin hükümet ve devlet başkanlarıyla barış diplomasisi yürüttü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşarıyla sayısız görüşmeler yaptı. Sağlık Bakanlığı da Gazze'deki yaralıların ve hastaların ülkeye getirilip tedavi edilmesinde önayak oldu ve birçok hastanın Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Son olarak Mısır ve Katar'la yürütülen görüşmelerle Gazze'de bir sahra hastanesi kurulması gündemde. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuka aykırı hareketlerinden dolayı yargılanacağını vurguluyor.

"FİLİSTİN HALKI İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz. Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz kavli ve fiili dualarımızı kabul eylesin."
ifadelerini kullandı.


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Her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecan ve coşkuyla beklenen ‘On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan ayının habercisi üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayı Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi olması bakımı ile İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. 11 Şubat’ta idrak edilecek olan Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. Bu iki ayda oruç tutmak, nafile namaz kılmak, sadaka vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerin büyük mükafatları vardır. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç ve ilk sahur hangi gün? İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi.


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#Diyanet işleri Başkanlığı
#Filistin
#Ali Erbaş
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