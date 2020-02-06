Tuzlu su ve sirke efsane

Koronavirüsle ilgili kamuoyunun merak ettiği sorular Sağlık Bakanlığı’nca 28 başlıkta toplandı. İşte tüm merak edilen soruların cevapları:

*TEDAVİ İÇİN İLAÇ VAR MI? Hastalığa özel bilinen bir tedavi yok. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır.

*ANTİBİYOTİKLER TEDAVİ EDER Mİ? Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere etkilidir.

*BELİRTİLERİ NELER? En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı.

*ÇİN’DEN GELEN ÜRÜNLERDE RİSK VAR MI? Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşması beklenmemektedir.

*TUZLU SU VE SİRKE ÖNLER Mİ? Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın, sirke kullanımının yeni koronavirüs enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

*TUR ARAÇLARI NASIL TEMİZLENMELİ? Bu araçların iyi havalandırılması ve genel temizliğinin yapılması önerilmektedir.

*OTELLERDE NE TÜR ÖNLEMLER ALINMALI? Virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için konaklama tesislerinde standart temizlik önlemleri uygundur.

*RESTORANLARDA NE YAPILMALI? Genel enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalıdır. El hijyenine dikkat edilmeli, antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yok, normal sabun yeterlidir.

*ÇOCUKLAR OKULDA HASTALIK KAPAR MI? Çin’den başlayan enfeksiyon bugüne kadar ülkemizde tespit edilmemiştir. Dolayısıyla çocukların okuldan yeni koronavirus kapması beklenmemektedir.

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*EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI? Evcil hayvanların yeni koronavirüsle enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir.