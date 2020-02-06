Hayat Tuzlu su ve sirke efsane
GENEL SAĞLIK

Tuzlu su ve sirke efsane

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs salgınıyla ilgili vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nı soru yağmuruna tuttu. Çin’den gelen ürünler risk taşımıyor. Tuzlu su ve sirkeli önlemler de hayal ürünü.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsle ilgili kamuoyunun merak ettiği sorular Sağlık Bakanlığı’nca 28 başlıkta toplandı. İşte tüm merak edilen soruların cevapları:

*TEDAVİ İÇİN İLAÇ VAR MI? Hastalığa özel bilinen bir tedavi yok. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır.

*ANTİBİYOTİKLER TEDAVİ EDER Mİ? Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere etkilidir.

*BELİRTİLERİ NELER? En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı.

*ÇİN’DEN GELEN ÜRÜNLERDE RİSK VAR MI? Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşması beklenmemektedir.

*TUZLU SU VE SİRKE ÖNLER Mİ? Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın, sirke kullanımının yeni koronavirüs enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

*TUR ARAÇLARI NASIL TEMİZLENMELİ? Bu araçların iyi havalandırılması ve genel temizliğinin yapılması önerilmektedir.

*OTELLERDE NE TÜR ÖNLEMLER ALINMALI? Virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için konaklama tesislerinde standart temizlik önlemleri uygundur.

*RESTORANLARDA NE YAPILMALI? Genel enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalıdır. El hijyenine dikkat edilmeli, antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yok, normal sabun yeterlidir.

*ÇOCUKLAR OKULDA HASTALIK KAPAR MI? Çin’den başlayan enfeksiyon bugüne kadar ülkemizde tespit edilmemiştir. Dolayısıyla çocukların okuldan yeni koronavirus kapması beklenmemektedir.

*EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI? Evcil hayvanların yeni koronavirüsle enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir.

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