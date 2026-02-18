Yeni Şafak
TVNET’te 'Bir Başka Ramazan': Serdar Tuncer ile Ramazan sevinci

09:5818/02/2026, Çarşamba
'Bir Başka Ramazan' TVNET’te başlıyor.
'Bir Başka Ramazan' TVNET’te başlıyor.

Ramazan-ı Şerif’in bereketi ve heyecanı bu yıl da TVNET'te dolu dolu yaşanacak. Serdar Tuncer’in sunumuyla, iftar ve sahur vaktinde ekrana gelecek Bir Başka Ramazan programında, mübarek ayın fazileti anlatılacak. Ramazan ayına özel hazırlanan 'Hayati Beyitler' ve '40 Öncü' gibi sevilen yapımlar da TVNET'in yayın akışında yerini alacak.

Mübarek Ramazan Ayı’nın vazgeçilmezlerinden biri olan iftar ve sahur programları, bu yıl da TVNET ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Serdar Tuncer’in kendine has anlatımı ve samimi sunumuyla ekranlara gelecek olan
“Bir Başka Ramazan”
programı, iftar ve sahur vaktinde izleyiciyle buluşarak mübarek ayın faziletini, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini ele alacak.
Ramazan ayına özel hazırlanan
“Hayati Beyitler”
ve
“40 Öncü”
gibi sevilen yapımlar da TVNET'in zengin yayın akışında yerini alacak.


