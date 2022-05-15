Hayat UniChallenge gençler ile tekrar yüz yüze buluşuyor
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UniChallenge gençler ile tekrar “yüz yüze” buluşuyor

Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen iki yılın ardından bu yıl yeniden gençlerle yüz yüze buluşmaya hazırlanıyor.

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
UniChallenge gençler ile tekrar “yüz yüze” buluşuyor
UniChallenge

IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve son 5 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen iki yılın ardından bu yıl tekrar fiziksel olarak gerçekleşecek. 13-24 Haziran tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek eğitime üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrenciler katılabilecek. Dijital reklamcılık endüstrisi kariyer fırsatlarının keşfedileceği Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda; katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklam verenlerden dinleme şansı bulacaklar. Dijital pazarlama iletişiminin ve reklamcılığın deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 22 Mayıs.

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