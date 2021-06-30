Ünlü çiftin mutlu günü: Oyuncu İbrahim Büyükak doğum sonrası ilk kareleri paylaştı

Üç yıl önce çocukluk aşkı psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu, komedyen ve senarist İbrahim Büyükak baba oldu.
İbrahim ve Nurdan Büyükak çiftinin "Aslan Oktay" ismini verdiği bebekleri dünyaya geldi.
İbrahim Büyükak aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"CANIM OĞLUMUZ SENİ ÇOK SEVİYORUZ"İbrahim Büyükak paylaşımında, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.