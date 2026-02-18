Yeni Şafak
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı: Artık yanık kıyafetleri atmayın

'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı: Artık yanık kıyafetleri atmayın

08:41 18/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Gömleğin fiyatı güncel kurla yaklaşık 49 bin 800 TL'ye karşılık geliyor.
Gömleğin fiyatı güncel kurla yaklaşık 49 bin 800 TL’ye karşılık geliyor.

Alışılmışın dışındaki tasarımlarıyla gündeme gelen moda markaları arasına bir yenisi katıldı. Ütü izi baskılı bir tişört, 1.139 dolarlık (yaklaşık 49 bin 800 TL) etiketiyle raflarda yerini aldı.

Moda dünyasında bir ürün daha şekli ve fiyatıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde ütü yanığı izlenimi veren baskıya sahip bir gömleğin satışa sunulduğu görüldü.

Ütü yanığı baskılı gömlek 1.139 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Güncel kurla yaklaşık 49 bin 800 TL’ye karşılık gelen bu tutar, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ütü yanığı görünümdeki gömleği özgün bulurken bazıları ise "dalga mı geçiyorlar bu fiyat ne", "aynısını bedava yaparım", "Fakirlik yine moda olmuş ama sadece zenginlerin alabileceği bir fiyata." yorumunda bulundu.


