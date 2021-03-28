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Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır’da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi

Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır’da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi ekiplerince yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihleri geçen ve bozulduğu tespit edilen süt ve süt ürünleri ele geçirilerek imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır’da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi
Ele geçirilen süt ürünleri imha edildi

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, pandemi döneminin hassas kıldığı hijyen koşullarına rağmen vatandaşların sağlığını hiçe sayanlara yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, gıda ürünlerini kapsayan denetimlerde bu kez son kullanma tarihi geçen ve bozulduğu tespit edilen süt ve süt ürünlerini vatandaşlara satmaya çalışanları suçüstü yakalayarak hem işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı hem ürünleri imha ederek vatandaşların sağlığının korunmasını sağladı. Yapılan denetimlerde bazı işletmelerde gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda hazırlanmadığı da tespit edilerek tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
FOTOĞRAF 13
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.
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Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı.
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Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti.
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Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.
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Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.
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Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
Adana Kasaplar Odası'na gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki bir markete baskın düzenlendi. Zabıtayla birlikte işyerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuğa el konuldu. Tarihi geçen ve üzerinde etiket bulunmayan et ve tavuklar, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi. İş yerine ise tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.


“Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim görevimiz”

Önceliklerinin vatandaşın sağlığını korumak olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gıda denetimlerinin hayati önem taşıdığı bir dönem yaşadıklarını söyledi. Beyoğlu, “Sağlıklı gıda tüketmek vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Bunu sağlamak da belediye olarak bizim görevimizdir. Vatandaşlarımızdan gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin bu konudaki çalışmaları ve çabaları Ramazan ayı dolayısıyla artarak devam edecektir” dedi.

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