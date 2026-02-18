Venedik Sarayı’nda Michelangelo konuşuldu

İtalya Ankara Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi, Ketebe Yayınları iş birliğiyle hazırlanan “Michelangelo: Bir Dahinin Otobiyografisi” kitabının lansmanı, Venedik Sarayı’nda gerçekleştirildi. Sanat tarihçisi Costantino D’Orazio tarafından kaleme alınan, Ketebe Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan eser, Michelangelo’nun yaşamının son dönemlerinden hareketle kurgulanan otobiyografi niteliği taşıyor. Venedik Sarayı’nın tarihsel atmosferinde gerçekleştirilen lansman, Rönesans sanatına ve Michelangelo’nun düşünsel mirasına odaklanan eserin, Türkiye’deki kültür sanat çevreleriyle buluşması açısından özel bir anlamı var.





ZAMANIN ÖNÜNDE GİDEN BİR DEHA

İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Michelangelo’nun kitapta da yer verilen sözlerinden bir alıntı yaparak başladığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bu akşam aslında sadece tek bir şeyden bahsedeceğiz, salt bir dehadan. Herhangi bir orta nokta aramayan, zamanla sınanmayan bir deha. Hatta tam tersi, zamanın önünde giden bir İtalyan dehası.” Manzo, konuşmasında organizasyona katkılarından dolayı Ketebe Yayınları ve İtalyan Kültür Merkezi’ne teşekkür etti.





BÜTÜN DÜNYAYA AÇIK KONULAR

Kitabın yazarı, sanat tarihçisi Costantino D’Orazio, Michelangelo’nun kültürlerin ötesinde insanın ruhuna hitap eden bir sanatçı olduğunu belirterek, “Michelangelo’yu dışarıdan anlatan bir kitap değil, ilk ağızdan anlatan bir kitap. Michelangelo kendi eserlerini kendi hayatını kendi dilinden anlatıyormuş gibi. O nedenle yoğun, zengin ve güzel bir kitap oldu” ifadesini kullandı. D’Orazio, Michelangelo’nun İtalya’da doğmuş olmasına rağmen evrensel bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, “O, konuştuğu ve çalıştığı zaman öyle konulara değiniyor ki bütün dilleri konuşanlar anlayabilir. Bütün dünyaya açık konular bunlar. Zaten dehaların sınır aşan olduğu gayet iyi bilinir” değerlendirmesini yaptı.





5 ASIR SONRA HÂLÂ HATIRLANIYOR

Etkinlikte Michelangelo’nun eserlerinden görsellerin yer aldığı özel bir sunum da gerçekleştiren yazar, sanatçının dönemlere göre değişen üslubunu ve çalışma disiplinini katılımcılarla paylaştı. D’Orazio, sanatçının 500 yıllık mirasına dikkati çekerek, “Michelangelo gibi bütün yaşamı boyunca, bu kadar uzun süre ve bu kadar çok şaheser oluşturmuş bir dehanın, beş asır sonra hâlâ hatırlanıyor ve eserlerinin ortada olması sanat tarihinde çok ender rastlanan bir durumdur” dedi.





MICHELANGELO’NUN SON DÖNEMLERİ KURGULANDI

“Michelangelo-Bir Dahinin Otobiyografisi” eseri, Michelangelo’nun yaşamının son dönemlerinden hareketle kurmaca bir otobiyografi niteliğiyle dikkat çekiyor. Sanatçının kendi sesiyle ilerleyen anlatı, anılar, içsel sorgulamalar ve yaratıcı gerilimler etrafında şekillenerek, bir sanatçının hayatla ve üretimle kurduğu derin ilişkiyi görünür kılıyor. Rönesans'ın belirleyici figürleri aracılığıyla dönemin siyasal, entelektüel ve estetik atmosferi bütüncül bir perspektifle yansıtıldığı eserde, Michelangelo farklı yönleriyle ele alınıyor.







