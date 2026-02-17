Ketebe Yayınları sanat tarihi ve edebiyat dünyasından isimleri Venedik Sarayı'nda bir araya getirdi: Michelangelo'nun yaşamı ve düşünsel dünyası

İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Michelangelo'nun kitapta da yer verilen sözlerinden bir alıntı yaparak başladığı açılış konuşmasında "Bu akşam aslında sadece tek bir şeyden bahsedeceğiz, salt bir dehadan. Herhangi bir orta nokta aramayan, zamanla sınanmayan bir deha. Hatta tam tersi, zamanın önünde giden bir İtalyan dehası." dedi.

Göreve başladıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla Türkiye'nin her bölgesine yayılacak uzun vadeli bir planlama yaptıklarını belirten Manzo, Türkiye'deki İtalyan dahileri konsepti üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Manzo, konuşmasında organizasyona katkılarından dolayı Ketebe Yayınları ve İtalyan Kültür Merkezi'ne teşekkür ederek, "Bu akşamki sunumumuz, bize zorluklar karşısında başkalarını dinlemek, etrafımızda bulunanları anlamak için bir ışık, bütün gölgeleri kaldıran ve kurguların ötesine geçen bir ışık." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik görevine kısa bir süre önce başladığını dile getiren Manzo, "Belki siz bana hoş geldin deseydiniz daha doğrusu olurdu. Çünkü bu saraya ikinci kez ayak basıyorum. Benim için çok heyecan verici bir an." şeklinde konuştu.

"Dehaların sınır aşan olduğu gayet iyi bilinir"

Kitabın yazarı, sanat tarihçisi Costantino D'Orazio, Michelangelo'nun kültürlerin ötesinde insanın ruhuna hitap eden bir sanatçı olduğunu belirterek, "Michelangelo'yu dışarıdan anlatan bir kitap değil, ilk ağızdan anlatan bir kitap. Michelangelo kendi eserlerini kendi hayatını kendi dilinden anlatıyormuş gibi. O nedenle yoğun zengin güzel bir kitap oldu." ifadesini kullandı.

Sanat tarihçisi Costantino D'Orazio

D'Orazio, Michelangelo'nun İtalya'da doğmuş olmasına rağmen evrensel bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "O, konuştuğu ve çalıştığı zaman öyle konulara değiniyor ki bütün dilleri konuşanlar anlayabilir. Bütün dünyaya açık konular bunlar. Zaten dehaların sınır aşan olduğu gayet iyi bilinir." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlikte Michelangelo'nun eserlerinden görsellerin yer aldığı özel bir sunum da gerçekleştiren yazar, sanatçının dönemlere göre değişen üslubunu ve çalışma disiplinini katılımcılarla paylaştı.

D'Orazio, sanatçının 500 yıllık mirasına dikkati çekerek, "Michelangelo gibi bütün yaşamı boyunca, bu kadar uzun süre ve bu kadar çok şaheser oluşturmuş bir dehanın, beş asır sonra hala hatırlanıyor ve eserlerinin ortada olması sanat tarihinde çok ender rastlanan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Eser hakkında

Ketebe Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan "Michelangelo-Bir Dahinin Otobiyografisi" eseri, Michelangelo'nun yaşamının son dönemlerinden hareketle kurgulanan, kurmaca bir otobiyografi niteliğiyle dikkati çekiyor.

Sanatçının kendi sesiyle ilerleyen anlatı, anılar, içsel sorgulamalar ve yaratıcı gerilimler etrafında şekillenerek, bir sanatçının hayatla, inançla ve üretimle kurduğu derin ilişkiyi görünür kılıyor.

Rönesansın belirleyici figürleri aracılığıyla dönemin siyasal, entelektüel ve estetik atmosferi bütüncül bir perspektifle yansıtıldığı, tarihi gerçeklik, edebi kurgu ve içsel monologların iç içe geçtiği eserde, Michelangelo farklı yönleriyle ele alınıyor.







