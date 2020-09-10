Tam bir şifa deposu olarak bilinen yaban mersini, sağlık açısından son yıllarda oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle diyet listelerinde ve tatlıların vazgeçilmez ürünü olan yaban mersini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazandı. Gittikçe daha çok tüketilen bir meyve olan yaban mersinin ne olduğu ve faydaları her geçen gün daha da merak ediliyor. Yaban mersini nedir? Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
Taze olarak tüketilebilen yaban mersini, yaprakları kurutularak çay şeklinde de tüketilmekle beraber genellikle pasta süslenmesinde kullanılıyor. Diyet listelerinde yoğurt ile sunulan yaban mevsimi, tam bir şifa deposu. Faydaları saymakla bitmeyen meyvelerden biri.
Sağlık açısından son yıllarda oldukça popüler bir hal alan yaban mersini, göz sağlığı için de bire bir. Yaz mevsiminde olgunlaşıyor. Birçok sağlık sorununa karşı önlem olan yaban mersini, A, K, E, C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir açısından çok zengin.
Yaban mersini (Vaccinium myrtillus), veya ayıüzümü fundagiller (Ericaceae) familyasından ılıman iklimlere adapte olmuş bir üzümsü meyve türü. Anavatanı Kuzey Yarımkürenin serin ve dağlık bölgelerinde yetişen birçok türü var. Genel olarak Kuzey Avrupa, Amerika'daki Rocky Dağları ve Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi bölgesinin rakımca yüksek olan fundalık ve ormanlık bölgelerinde yabani formda değişik tipleri bulunmakta.
Zayıflamaya yardım ediyor: Bir porsiyon yaban mersinin bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Zayıflamaya yardım ederek fit görünüm sağlayan meyve, aynı zamanda cilt sağlığını koruyarak genç görünüm oluşturuyor.
Antioksidan zengini: Yaban mersini, antioksidan seviyesi en yüksek meyvelerden biri olarak bilinir. Bu özelliği ile görme bozuklukları, gece körlüğü ve gözlerde kamaşma gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.
Hafızayı kuvvetlendiriyor: Yaban mersininin antioksidan özelliği hafıza sağlığını da olumlu yönde etkiler. Yapılan araştırmalarda yaban mersinin hafızada iyileşme sağladığı ortaya konulmuştur.
Doğal maske oluyor: Bal, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve yaban mersini karışımı ile cildinize doğal bir maske yapabilirsiniz. Yüzünüzde 30 dakika bekleteceğiniz maskeyi ılık suyla durulayıp cildinizi arındırabilirsiniz. Cildiniz hem arınacak hem de akne ve sivilcelerden kurtulacak.