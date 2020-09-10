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Yaban mersini nedir: Yaban mersini faydaları nelerdir?

Yaban mersini nedir: Yaban mersini faydaları nelerdir?

Tam bir şifa deposu olarak bilinen yaban mersini, sağlık açısından son yıllarda oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle diyet listelerinde ve tatlıların vazgeçilmez ürünü olan yaban mersini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazandı. Gittikçe daha çok tüketilen bir meyve olan yaban mersinin ne olduğu ve faydaları her geçen gün daha da merak ediliyor. Yaban mersini nedir? Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaban mersini
Yaban mersini

Taze olarak tüketilebilen yaban mersini, yaprakları kurutularak çay şeklinde de tüketilmekle beraber genellikle pasta süslenmesinde kullanılıyor. Diyet listelerinde yoğurt ile sunulan yaban mevsimi, tam bir şifa deposu. Faydaları saymakla bitmeyen meyvelerden biri.

Kilosu 25 liradan yaban mersini
EKONOMİ
Kilosu 25 liradan yaban mersini

Sağlık açısından son yıllarda oldukça popüler bir hal alan yaban mersini, göz sağlığı için de bire bir. Yaz mevsiminde olgunlaşıyor. Birçok sağlık sorununa karşı önlem olan yaban mersini, A, K, E, C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir açısından çok zengin.

Yaban mersininin antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artıyor: Kilosu 50 lira
EKONOMİ
Yaban mersininin antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artıyor: Kilosu 50 lira

Yaban mersini kanserden koruyor

Güçlü bir antioksidan olan yaban mersini, bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Kansere karşı direnç sağlayan meyvelerden biri. Yaban mersinin bazı kanser türlerine karşı direnç sağladığı yapılan araştırmalarla ortaya konuldu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazanan yaban mersini, gittikçe daha çok tüketilen bir meyve olan yaban mersinin ne olduğu ve faydaları her gün geçen daha da merak ediliyor.

Peki, yaban mersini nedir? Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni trend: Rus yaban mersini
HAYAT
Yeni trend: Rus yaban mersini

Güçlü bir antioksidan olan yaban mersini, bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor.

Yaban mersin nedir?

Yaban mersini (Vaccinium myrtillus), veya ayıüzümü fundagiller (Ericaceae) familyasından ılıman iklimlere adapte olmuş bir üzümsü meyve türü. Anavatanı Kuzey Yarımkürenin serin ve dağlık bölgelerinde yetişen birçok türü var. Genel olarak Kuzey Avrupa, Amerika'daki Rocky Dağları ve Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi bölgesinin rakımca yüksek olan fundalık ve ormanlık bölgelerinde yabani formda değişik tipleri bulunmakta.

İnşaat mühendisliğini bırakıp yaban mersini yetiştirmeye başladı
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Açıksöz toptan olarak kilosunu 25 liradan satıp taleplere yetişmeye çalışıyor. 72 adet tıbbi aromatik bitki çeşidinden biri olan yaban mersini yetiştiriciliğini araştıran Açıksöz, yetiştirilmesi özen isteyen ve özel toprak isteği olan bu bitkinin ekonomik getirisi ve tıpta birçok hastalığa iyi gelmesi sebebiyle bu bitkinin üretimini yapmaya karar verdi. Hazırladığı projeyle TKDK'dan destek aldı.
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İnşaat mühendisi Özgür Açıksöz, bugün o hayaline kavuştu. Toplam yatırım bütçesi 563 bin 750,5 TL olan projesinin yaklaşık yüzde 65 hibe karşılığı olan 366 bin 437,825 TL'sini TKDK'dan alarak yaban mersini üretimine başladı. Candarlı köyünde geniş bir araziye kurulan tesiste soğuk hava deposu, kurutma sistemi ve kuru şekilde AB standartlarına uygun paketleme sistemi bulunuyor.
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Açıkgöz, Yaban mersinini yurt dışındaki eğitimim de takip ediyordum. Değerli bir bitki olduğunu öğrendim. İznik'in yüksek kesimlerinde bulunan Candarlı köyünde yetiştiğini öğrenince de işe koyuldum. Tamamen organik olarak yetiştiriyoruz . Verimi çok olmayan, nadide bir meyve çeşidi. Yaban mersini başta şeker, kalp-damar hastalığına iyi gelmekle beraber gözün görme kabiliyetini güçlendiriyor. Bugün kilosu 25 TL'den alıcı buluyor dedi.
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Tıbbi aromatik alanında yaban mersini yetiştiriciliğinde soğuk hava deposu için Özgür Açıksöz'e destek verdiklerini söyleyen TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, 72 aromatik adet bitki çeşidini İPARD programında destekliyoruz. Bunlardan önemli kısmı katma değer katan, ihracata yönelik bitkilerden yaban mersini. Özellikle Bursa'da rakımı yüksek olan, pH'şı düşük toprak yapısına uygun. dedi.
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Ardından Piyasada çok fazla arzı olmayan ama buna karşılık çok fazla talebi olan bir meyve. Biz burada örnek bir yatırım gerçekleştirdik. 563 bin TL'lik soğuk hava deposu ile makine ekipman projesi uygun harcamasıyla beraber gerçekleşti. Yakında 363 bin TL'lik bir hibe desteğini sunacağız. Böylelikle kırsal alanlarımız da nüfusun azalmasını engelleyecek şekilde üretimin yapılmasına, istihdamın oluşmasına katkı sağlayacağız ifadelerini ekledi.
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İnşaat mühendisliğini bırakıp yaban mersini yetiştirmeye başladı
Bursa'nın İznik ilçesinde, inşaat mühendisi Özgür Açıksöz, hayallerinin peşinden koştu. Aileden gelen tarım sektörüne adım atan Açıksöz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteği ile bugün tıpta çare olan ve kilosu perakende 50 TL olan yaban mersini yetiştiriciliği yapıyor.


Yaban mersini faydaları nelerdir?

Zayıflamaya yardım ediyor: Bir porsiyon yaban mersinin bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Zayıflamaya yardım ederek fit görünüm sağlayan meyve, aynı zamanda cilt sağlığını koruyarak genç görünüm oluşturuyor.

Antioksidan zengini: Yaban mersini, antioksidan seviyesi en yüksek meyvelerden biri olarak bilinir. Bu özelliği ile görme bozuklukları, gece körlüğü ve gözlerde kamaşma gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

Hafızayı kuvvetlendiriyor: Yaban mersininin antioksidan özelliği hafıza sağlığını da olumlu yönde etkiler. Yapılan araştırmalarda yaban mersinin hafızada iyileşme sağladığı ortaya konulmuştur.

Doğal maske oluyor: Bal, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve yaban mersini karışımı ile cildinize doğal bir maske yapabilirsiniz. Yüzünüzde 30 dakika bekleteceğiniz maskeyi ılık suyla durulayıp cildinizi arındırabilirsiniz. Cildiniz hem arınacak hem de akne ve sivilcelerden kurtulacak.

Kilosu 50 lira: Daha toplanmadan dalında hepsi satıldı
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Orhaneli ilçesinin Göynükbelen ilçesinde yaşayan Salih Arsil, tarlasına yeni ürünler ekmek için araştırma yaptı. Arsil Türkiye’de yaban mersinin çok fazla olmadığını görünce ekmeye karar verdi. Bahçesine ektiği yaban mersini ağaçlarından 6 yıldır ürün alıyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği söylenen yaban mersinlerine rağbet oldukça fazla. Geçen yıl kilosu 40 lira olan yaban mersini bu sene ise 50 liradan alıcı buluyor.
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Salih Arsil, daha ürünü tarladan hasat etmeden sattı. Bir dönüm bahçeden 1 ila 2 ton mahsul alan üretici, 1 dönümden 100 bin liraya kadar kazanç elde ediyor.
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Bu yıl yaban mersinlerini hasat etmeye başladığını ifade eden Salih Arsil, Bir dönüm bahçeye 500 adet yaban mersini fidesi dikilebiliyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda 4 kiloya kadar ürün verebiliyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattım. Bu yıl kilo fiyatı ise 50 lira. Bir çok vilayetten almaya geliyor. Türkiye’de pek üretilmediği için talep çok fazla. Daha hasat etmeye başlamadan mahsulün hepsini sattım dedi.
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Kilosu 50 lira: Daha toplanmadan dalında hepsi satıldı
Bursa'da tarlasına ektiği yaban mersinlerinin kilosunu 50 liradan satan vatandaş, ürünlerini hasat etmeye başlamadan hepsini sattı.


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