Hayat Yangına rağmen tavla ve okeyi bırakmadılar
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Yangına rağmen tavla ve okeyi bırakmadılar

Yangına rağmen tavla ve okeyi bırakmadılar

Denizli’de bir kahvehanenin bodrumunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, bazı müşterilerin kahvehanede tavla ve okey oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Yangına aldırış etmeden oyuna devam eden müşteriler pes dedirtti.
Yangına aldırış etmeden oyuna devam eden müşteriler pes dedirtti.

Merkezefendi ilçesindeki bir kahvehanenin bodrum katında iddiaya göre sigara izmaritinin depolanan kağıtları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Kahvehane ve bulunduğu bina kısa sürede dumanlar içinde kaldı.

Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler
OYNAT 00:59
Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler
Denizli'de bir kahvehanenin bodrumunda çıkan yangında bu kadar rahatlık da olmaz dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bodrumu yanan kahvehanedeki müşteriler yangına rağmen oynadıkları tavla ve okey oyunlarına devam etti.


İtfaiye kısa sürede müdahale etti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada kahvehanenin içeride tavla ve okey oynayan müşteriler yangına aldırış etmeden söndürme çalışmaları devam ederken oyunlarına devam etti.

Yangın nedeniyle kahvehanenin içi kısa sürede dumanla kaplandı.

Gazetecileri de davet ettiler

Müşterilerin bazıları yangına rağmen oyunlarını yarıda bırakmayarak hiçbir şey olmamış gibi oyunlarını sürdürdü.

Tehlike yok oyuna devam

Olayı görüntüleyen bir basın mensubunun tavla oynayanlara yönelttiği "İçeride duman var yangın hale sürüyor siz tavla oynuyorsunuz?" sorusunu ise tavla oyuncuları, “Gel otur gel yangın bitti onun için devam ediyoruz. Yangından kalma duman var, tehlike yok. Ama söndü tehlike kalmadı” diye cevaplandırdı.

Bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.

'Eksilmesinler diye oyunu bırakmadılar'

Olayı gördü tanığı Vahap Gedik ise yangına rağmen içeridekilerin oyunu yarım bırakmadıklarını kaydederek, “Sigara içmek için çıkan birisi oraya sigara atmış, orada kartonlar vardı. O tutuşmasıyla birden alev aldı, söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Oyun oynamaya devam ettiler eksilmesin diye, devamlı oynadılar yani, tam duman içeriyi bastıktan sonra millet dışarıya çıktı, biz bağırdıktan sonra öyle çıktık. Yoksa çıkmıyorlardı, oyunu terk etmiyorlar alev almasıyla içerisi duman oldu” dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın kazasız atlatıldı
Polisle müşteriler arasında güldüren diyalog
Olay yerindeki polis ekiplerinin yangının çıktığı kahvehaneye girmek isteyen müşterilere "Tamam şu duman bir dağılsın işler bitsin öyle içeri girersiniz" diyaloğu ise hem düşündürdü hem de güldürdü.
Yangın yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü.

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