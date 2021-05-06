'Yapışmaz' özellikteki tava ve tencereler yüksek ısıda zararlı gazlar yayıyor

Yemek yapımında, yapışmaz ve kısa sürede pişirmeyi sağlayan tava ya da tencereler, mutfakların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Demir ya da alüminyum üzerine Politetrafloroetilen (PTFE) adlı madde kaplanmasıyla bu özellikleri kazanan mutfak gereçleri, sıkça kullanılıyor. Ancak yanlış uygulamalarla çizilmelerin ve deformasyonların meydana gelmesinin ardından, ‘yapışmaz’ özelliğini kaybeden bu ürünler, yüksek ısıya ulaştığında yaydığı gazlar nedeniyle de insan sağlığını tehdit ediyor.

HAVALANDIRMAZSANIZ GAZDAN ETKİLENEBİLİRSİNİZ

ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, yapışmayan özellikteki bir tava, tencere için doğru kullanımın nasıl olması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Yıldız, teflonların yüksek ısıyla temasında ortaya çıkacak gazların yaratacağı tehlikelerden bahsederek, "Bunlar Perfloroizobütilen yapıdaki gazlardır. Çünkü teflon çok kısa sürede hızlı bir şekilde yüksek ısıya ulaşıyor. Bu ısıya ulaştığı sırada da gazın açığa çıkışıyla bozulmalar meydana geliyor. Kullanım esnasında uygun havalandırma sistemi yoksa o gazlardan etkilenebiliriz" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Listenin başında teflon tencere ve tavalar yer alıyor. Yapışmaz özelliği olduğu için tercih edilen ürün uygun ve her yerde bulunmasından dolayı daha cazip oluyor. Fakat en tehlikeli maddeleri barındırdığı bilinmeli. Teflon tencerelerin yapışmaz özelliği, belli bir sıcaklığın üzerinde ısıtıldığında toksinlerin ayrılmaya başladığı bir plastik polimer olan PTFE (politetrafloroetilen) ile kaplanarak elde edilir. Sadece insanlar için değil ayrıca ürün kullanırken çıkan dumanlar 'teflon gribi' olarak da bilinen semptomlara yol açar. Teflon tenceredeki başka kimyasal bileşik ise prostat, göğüs ve yumurtalık dahil olmak üzere farklı kanser türlerine sebep olan PFOA'dır (perflorooktanoik asit). Teflon ürünlerde bu miktarın risk oluşturmayacak kadar kullanıldığına inanılır. Bu nedenle mümkün olduğunca maruz kalacağınız alanları sınırlandırmak en iyisidir. Diğer kaplanmış, PTFE ve PFOA içermeyen yapışmaz pişirme tencereleri, yalnızca kaplama sağlam olduğu zaman kullanımı güvenlidir. Kaplama ince olduğundan kolayca aşınabilir. Bir kez aşındıktan sonra, tencerenin kullanımı hemen durdurulmalıdır. Sıklıkla kullanılan diğer ürünler ise alüminyum grubu. Fazla metal içeren bu ürün, çok yönlü ve geri dönüştürülebilir. Peki tehlikelerini biliyor musunuz? Nörotoksik bir madde olan alüminyumun yükseltilmiş seviyeleri, alzheimer ve ALS dahil birçok merkezi sinir sistemi hastalığına sebebiyet verebilir. Alüminyum tencere genellikle kaplı olsa da, kaplama aşınmaya eğilimlidir. Bu nedenle içinde bulundurduğu zehirli metalleri yiyeceğinize bırakır. Alüminyum yerine alternatif olarak cam tencere kullanılması öneriliyor. Isıtıldığında zehirli hiçbir şey salmaz, dayanıklı ve çevre dostudur . Herhangi eski tat ve kokuya neden olmaz. Alüminyum tencerelere göre maliyetleri biraz fazladır. Güzel gözüken bakır tencereler, hızlı ve eşit ısıtma sağlayan iletken özelliğine sahip. Fakat, bakırın tencerelerde kullanılması tehlikeler doğurabilir. Bazı ağır metaller gibi bakır da insan sağlığı için önem teşkil ediyor. Dikkat edilmesi gereken ise bu miktarın aşılmamasıdır. Zira zehirlenmelere yol açabilir. Bakır tencere kaplanmadığı zaman asitli yiyecekleri pişirirken yiyeceğinize bakır bırakabilir. Ve kaplandığında, kaplama genellikle başka bir zehirli eleman olan nikeli içerir. Bakır tencereye alternatif olarak ise paslanmaz çelik tencere tercih edebilirsiniz. Hafif ve çizilmelere karşı dayanıklı ayrıca uzun ömürlüdür. Çelik tencere alırken gıda sınıfı tencere aldığınızdan emin olun. Bu tencereler nikel veya krom içermez. Seramik kaplı tencereler, dayanıklı olmadıkları gibi günlük kullanım sonrası aşınma meydana gelebilir. Böyle olunca ise kaplamada bulunan kurşun ve kadmiyum, yemeğinize ve daha sonra vücudunuza geçebilir. En tehlikeli zehirlenmelerden biri olan kurşun zehirlenmesi, karın ağrısı, baş ağrısı, kısırlık ve diğer sağlık komplikasyonları (ve ciddi vakalarda, koma veya ölüm gibi) ile sonuçlanabilir. Kaplama kurşunsuz olsa bile, aşınmış tencere hala tehlikeli olabilir. Çünkü seramik kaplamaların altında genellikle nörotoksik alüminyum malzemesi bulunur. Yüzde 100 seramik tencereler ise tamamen doğal malzemelerden yapıldığı için toksik barındırmaz. Soyulmayacağı için en iyi ve en güvenli seçenek haline gelir. Kullanmamanız gereken zehirli tencereler Kalitesiz bir tencerenin, sağlık sorunlarına ve daha da önemlisi zehirlenmelere yol açma riski bulunuyor. Sıklıkla kullanılan bu 4 tencere çeşidi ise ölüm saçıyor. İşte asla kullanmamanız gereken tencere çeşitleri ve alternatifleri... BiP'te paylaş

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'ALERJİK BÜNYELER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR'

Bu gazların çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, "Bu gazlardan özellikle alerjik bünyeler çok daha net etkilenir. Ateş, öksürük, solunum problemlerine neden olabilir. Ayrıca görmede bile problem yaşanabilir, görme bulanıklaşır. Vücut bunları absorblayıp, belirli miktarlarda biriktiriyor. Bu da sonraki hastalıkların devamı olarak görünebilir. Çok yüksek ısıya çıkılmaması ve aspiratör veya davlumbaz kullanımının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bunlar yoksa bile mutfağın havalandırılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

ALZHEİMER TEHLİKESİ

Alüminyum üzerine yapılan kaplamaların Alzheimer hastalığını da tetiklediğine işaret eden Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:

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"Alüminyum üzerine bu kaplama gerçekleştiyse alüminyumların da Alzheimer hastalığına neden olduğu biliniyor. Bu hastalıktaki önemli belirteçlerden olan beta amyloid birikimleri, bu ağır metallerden kaynaklı olabiliyor. Alüminyum folyoların kullanımına baktığımızda yine aynı tehlikeler mevcut. Ortamda ısı varsa tüm bunların zaman içerisinde gıdayla teması söz konusudur. Ayrıca çizilmeler olan bu ürünleri deterjanla yıkadığınızda bunun kalıntıları da kalıyor. Çünkü deterjanlarla yapılan temizlikte 80 durulamaya kadar hala üzerinde kalıntılar kalabiliyor."

'DEMİR ÜZERİNE KAPLAMALAR DAHA SAĞLIKLI'

Bu tip ürünlerde demir üzerine yapılan kaplamaların daha sağlıklı olacağına dikkati çeken Prof. Dr. Emel Yıldız, "Politetrafloroetilen madde ile kaplanan tava, tencerelerin temeli aslında alüminyum veya demirdir. Demir olanlardan çok daha ağır ve sağlıklı ürünler elde ediliyor. Alüminyumların üzerine ise 3 kata kadar bu kaplamalar yapılıyor. Birinci katı ile piyasaya sürülüyorsa bunlar elinize aldığınızda çok hafif olan tava ve tencerelerdir. Bunların aşınma süreçleri daha hızlı gerçekleşiyor. Doğru kullanıldığı takdirde kullanılabilir tabi ki. Ancak cam, çelik gibi ürünleri daha çok önemsiyoruz. Ben çeliği tercih ediyorum" dedi.