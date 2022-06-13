Yarım asrın özeti sevgi saygı ve sabır

Son dönemde ilişkilerin sıradanlaşması ve boşanmaların artmasından yakınmalar Merve Yurtyapan Bozkurt’u bu çalışmaya sevk etmiş. Uzun bir beraberlik nasıl olmalı sorusundan yola çıkarak, mutlu evliliğin olmazsa olmazlarını evliliğini istikrarla sürdüren ünlülere sormaya karar vermiş. Sahi Kitap’tan çıkan eserde yedi isim var. Bunlar: Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Erdal Özyağcılar, Serpil Tamur, Tamer Yiğit ve Engin Çağlar. Hepsinin ortak noktası birlikteliklerinde yarım asrı aşmış olmaları. Sanat dünyasının parıltılı ışıklarına rağmen her zaman el ele durmayı, zorluklardan güçlükle çıkmayı bilmiş isimler bunlar.

AİLE BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Ünlülerin gençlere verdiği ortak bir de mesaj var. Hepsi aile birliğinin önemine vurgu yapıyor. Bozkurt’la konuştuğumuzda bunu şöyle özetliyor: “Hülya Koçyiğit, ‘Özveri ve anlayışla ilerleyen ilişkiler daha sağlam olur. Evlenmek için de, boşanmak için de acele etmesinler’ derken, Cengiz Kurtoğlu, ‘Saygı ve muaşereti unutmamak gerekiyor. Aileyi parçaladıktan sonra tekrar bir aile kurmak imkansızdır. İnsana güç veren ailedir’ diyor. Serpil Tamur, ‘Gençler çok aceleci, sahip oldukları duyguları çabuk tüketmesinler. Biraz daha zamana bıraksalar evlilikleri daha uzun süreli olur’ diye tavsiyede bulunuyor.” Yarım asırdır evliliklerini sürdüren ünlülerin ortak sırrı ise karşılıklı anlayış, özveri, aşkın yerini saygı, sevgi ve hoşgörüye bırakması.

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