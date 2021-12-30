Hayat Yarım ekmek yeriz diyen sanatçı Ahmet Özhan linç edilmişti İnandığım şeylerin arkasındayım
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'Yarım ekmek yeriz' diyen sanatçı Ahmet Özhan linç edilmişti: İnandığım şeylerin arkasındayım

Ünlü sanatçı Ahmet Özhan geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik saldırıları eleştirmiş, “Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Sözleri nedeniyle linç edilen Özhan kendisini eleştirenlere meydan okuyarak “Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Yarım ekmek yeriz diyen sanatçı Ahmet Özhan linç edilmişti: İnandığım şeylerin arkasındayım
Ahmet Özhan

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası, döviz kurunda 20 Aralık gecesi itibarıyla sert düşüşler yaşandı. Özellikle 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 40 kadar değer kaybederek 11-12 lira bandını gördü.

  • Doların bu düşüşü sonrası tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.

Sözlerine açıklık getirdi

Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız." demesiyle kendini bir anda linç kampanyasının içinde buldu.

Konuyla ilgili eleştirilerin devam etmesi sonrası Özhan, söylediği sözlere açıklık getirdi.

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"İnandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim"

Günaydın'dan İlker Gezici'ye konuşan Özhan, kendisini eleştirenlerin neden rahatsız olduğunu merak ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim. Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

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"Neden rahatsız oluyorlar anlamıyorum"

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."

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