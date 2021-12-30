'Yarım ekmek yeriz' diyen sanatçı Ahmet Özhan linç edilmişti: İnandığım şeylerin arkasındayım

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası, döviz kurunda 20 Aralık gecesi itibarıyla sert düşüşler yaşandı. Özellikle 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 40 kadar değer kaybederek 11-12 lira bandını gördü.

Doların bu düşüşü sonrası tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.

Sözlerine açıklık getirdi

Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız." demesiyle kendini bir anda linç kampanyasının içinde buldu.

Konuyla ilgili eleştirilerin devam etmesi sonrası Özhan, söylediği sözlere açıklık getirdi.

RAMAZAN Radyo Esenler'de Melek Şafak’ın Nidâ adlı programının konuğu olan Ahmet Özhan: Mutluluk Kur'an ve sünnette

"İnandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim"

Günaydın'dan İlker Gezici'ye konuşan Özhan, kendisini eleştirenlerin neden rahatsız olduğunu merak ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim. Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

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OYNAT 02:28 Bakan Nebati'den 'Gezi' vurgusu: Saldırılar ekonomideki değişiklikleri engelledi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında Yeni Ekonomi Modeli hakkında açıklamalarda bulunuyor. Türk ekonomisinin geçmişten bu yana karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan Bakan Nebati 2013 yılını hatırlatarak Gezi olayları öncesinde faizin ve enflasyonun düşük olduğunu vurguladı. Nebati, '2013'ten bugüne kadar borçlanma oranı 445 milyar dolar seviyesinde. 8 yıldır bununla ilgili bir mücadele sürüyor. Geçmişteki saldırılar bir takım değişiklikleri engelledi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Neden rahatsız oluyorlar anlamıyorum"

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."