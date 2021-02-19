Yeniden yargılanıyor: Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımış ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti.
Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılmasının gerekliliğini bozma kararında gerekçe göstermişti.
5 yıla kadar hapis istemi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.