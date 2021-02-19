Yeniden yargılanıyor: Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu mahkemede karşı karşıya geldi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamımda bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Davanın müdahili Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Müdahil kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.