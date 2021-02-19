Hayat Yeniden yargılanıyor Ahmet Kurala 5 yıla kadar hapis istemi
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Yeniden yargılanıyor: Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi İHA
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımış ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

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  • Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılmasının gerekliliğini bozma kararında gerekçe göstermişti.

Ahmet Kural ve Sıla'nın ilk duruşması 7 Mart'ta
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Ahmet Kural ve Sıla'nın ilk duruşması 7 Mart'ta

5 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu mahkemede karşı karşıya geldi
OYNAT 01:21
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu mahkemede karşı karşıya geldi
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamımda bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Davanın müdahili Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Müdahil kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

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Ahmet Kural ve Sıla kavgasında tanıklar dinleniyor

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