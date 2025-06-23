YKS maratonu sona erdi

Van'da ikiz olan 48 yaşındaki İbrahim ve İsmail Yaşin, 20 yaşındaki kızları Hicret ve Zehra Yaşin ile YKS heyecanı yaşadı. Üniversite mezunu babalar hem kızlarına örnek olmak hem de aynı duyguları paylaşmak için sınava başvuru yaptı. İsmail Yaşin, kızı Hicret ve 42 yaşındaki eşi Ayşe Yaşin, İbrahim ile kızı Zehra Yaşin Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde sınava girerek binlerce aday gibi ter döktü. 3 üniversite mezunu baba İbrahim Yaşin, çocuklarını motive etmek için sınava girdiklerini söyledi. Yaşin, “Çocuklarımızı motive etmek ve örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olması. Okumanın yaşı yoktur” diye konuştu. Ailece sınava girmeye karar verdiklerini belirten İsmail Yaşin ise “Eşim bu sene liseden mezun oldu ve sınava girmek istediğini söyledi. Kızım ve yeğenim de sınava gireceği için ailece başvuru yaptık. Ailemizin başarılı olması için ikizimle elimizden geleni yapıyoruz. Sınava eşimle aynı sınıfta girdim, bize de sürpriz oldu. Ailece aynı heyecanı yaşadık. Herkese başarılar” dedi.