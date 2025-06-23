YKS maratonu sona erdi

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ile sona erdi. Sınavların soru ve cevap anahtarları dün ÖSYM'nin online sistemi üzerinden erişime açıldı. Sonuçlar 23 Temmuz'da duyurulacak.
Üniversite hayali kuran ve uzun zamandır çalışan milyonlarca öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tamamlandı. YKS’nin ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) dün yapılmasıyla sınav maratonu sona erdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler ise okulun önünde Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.
TYT’YE 2 MİLYON 560 BİN BAŞVURU
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), önceki gün Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştirildi. TYT’ye bu yıl 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Sınavda 333 bin 836 görevli yer aldı.
Adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Öğrencilerin bu soruları yanıtlaması için 165 dakika süre verildi.
GÜN BOYU SINAV
YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise dün saat 10.15'te başladı. AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. Adaylara toplam 160 soru için 180 dakika süre tanındı. Sınav binalarına girişler 10.00’da kapandı. Aynı günün öğleden sonrasında düzenlenen Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başladı. 215 bin 448 adayın başvurduğu bu oturumda, adaylara 80 soru için 120 dakika süre verildi. Girişler 15.30’da sona erdi.
BİLGİ AĞIRLIKLI
Sınavın ardından öğrencilerin ilk yorumları da dikkat çekti. Adaylar özellikle matematik ve fen sorularının zor, edebiyat ve sosyal bilimlerin ise nispeten kolay olduğunu belirtti. Sayısalda da sözelde de çok sayıda çeldirici sorunun yer aldığı ifade edildi. Fizik sorularının kolay bulunduğu sınavda, biyoloji ve kimya soruları adayları zorladı. Ayrıca, bilgi ağırlıklı ve ayrıntı isteyen tarih soruları ile yorucu türev soruları da adayların ortak gündemindeydi.
KİTAPÇIKLAR ERİŞİME AÇILDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde dün akşam saatlerinde erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, önceki gün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile dün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA
Üç oturumdan oluşan YKS’nin ardından şimdi gözler 22 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarında. Adaylar, üniversite tercihlerinde bu sonuçlara göre karar verecek.
İkiz babalardan kızlarına destek
- Van'da ikiz olan 48 yaşındaki İbrahim ve İsmail Yaşin, 20 yaşındaki kızları Hicret ve Zehra Yaşin ile YKS heyecanı yaşadı. Üniversite mezunu babalar hem kızlarına örnek olmak hem de aynı duyguları paylaşmak için sınava başvuru yaptı. İsmail Yaşin, kızı Hicret ve 42 yaşındaki eşi Ayşe Yaşin, İbrahim ile kızı Zehra Yaşin Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde sınava girerek binlerce aday gibi ter döktü. 3 üniversite mezunu baba İbrahim Yaşin, çocuklarını motive etmek için sınava girdiklerini söyledi. Yaşin, “Çocuklarımızı motive etmek ve örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olması. Okumanın yaşı yoktur” diye konuştu. Ailece sınava girmeye karar verdiklerini belirten İsmail Yaşin ise “Eşim bu sene liseden mezun oldu ve sınava girmek istediğini söyledi. Kızım ve yeğenim de sınava gireceği için ailece başvuru yaptık. Ailemizin başarılı olması için ikizimle elimizden geleni yapıyoruz. Sınava eşimle aynı sınıfta girdim, bize de sürpriz oldu. Ailece aynı heyecanı yaşadık. Herkese başarılar” dedi.
El ele sınava girdiler
- Hatay’da yaşayan Serkan Kaftanoğlu (38) ve Sıla Kaftanoğlu (25) çifti, aynı okulda el ele birlikte girdikleri sınavda üniversite hayaliyle yan yana sınıflarda ter döktüler. Reyhanlı’da yaşayan Kaftanoğlu çifti, sınava birlikte çalışarak başvuru yaptı. Üniversite sınavına 5’inci girişi olan Serkan, sınava ilk kez giren eşi Sıla’nın ilk sınav heyecanına ortak oldu. 5 aylık hamile olan ve ilk defa sınav heyecanı yaşayacak olan Sıla Kaftanoğlu, eşiyle birlikte gireceği sınavda anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor. Bu sefer sınavın kendisi için ayrı anlamlı olduğunu söyleyen Serkan Kaftanoğlu, “Eşime destek olmak için bu sınava gireceğim. Deprem bölgesinde olduğumuz için afet yönetimi ve arama kurtarmanın önemini hissettiğim için bu bölümü okumak istiyorum” dedi. İlk sınav heyecanını eşiyle birlikte paylaşan Sıla Kaftanoğlu, “Bu benim ilk sınav heyecanım. Başka okullar ve sınıflar olur diye düşünürken aynı okulda sınava girdik” dedi.
AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ
- Afyonkarahisar'da solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrenci, sınav yerine ambulansla götürüldü. Oksijen desteğine ihtiyaç duyan öğrenci, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki sınav merkezine taşındı. Dün de sağlık ekipleri eşliğinde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) yapıldığı sınav salonuna kadar götürülen öğrenci, sınavını tamamladıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.