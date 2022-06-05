Yoldaşım 297 yaşında

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhur-başkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara, uluslararası sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü etkinliği adına düzenlenen konserde müzik dünyasının parlayan yıldızı, pek çok uluslararası ödülün sahibi Güney Koreli genç kemancı Bomsori Kim, müziği ile kulakların pasını sildi. Rengim Gökmen’in yönettiği konserde CSO, genç keman virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Bomsori Kim’e eşlik etti. Korece ismi, “Baharın sesi” anlamına gelen ismi Bomsori Kim ile müziği ve keman aşkını konuştuk.

DİLEĞİM ŞARKI SÖYLEMEKTİ

“Müzik, çocukluğum boyunca bana eşlik etti ve piyano en yakınımdaki oyuncaktı” diyen dünyaca ünlü genç kemancı Bomsori Kim, müziğin hiç susmadığı bir aileden geliyor. Anne ve babasının müzik tutkunu kişilermiş. Annesi piyano dersleri veren Kim’in babası ise hobi olarak klasik gitar çalarmış. Ailesi ile birlikte ilk kez beş yaşındayken efsanevi Koreli keman sanatçısı Kyung-Wha Chung’un bir konserine giden Kim, kemana aşık olduğu ve çalmaya karar verdiği günü şöyle anlatıyor: “Ailemle efsanevi Koreli keman sanatçısı Kyung-Wha Chung’un bir resitaline gittim ve kemana körkütük âşık oldum. Kemandan çıkardığı ses o kadar derin, vurucu ve duygusaldı ki konserde ağladım. Yaşadığım deneyimin şokundan kurtulduktan sonra da annemle babamdan bana bir keman almalarını istedim. İşte keman çalma serüvenim böyle başladı.” Gençken şarkıcı olmak istediğini ancak yüksek oktavlı bir sesi olmadığını söyleyen Kim, “Dilediğim şarkıları kendi sesimle söyleyemiyordum. Sonra kemanla tanıştım. Kemanın benim için insan sesini çok andıran bir tınısı var. Artık kemanımla şarkı söylüyorum” diyor. Bir enstrüman seçip onunla bağ kurmanın nasıl bir his olduğunu ise şöyle anlatıyor: “Benim için enstrüman vücudumun, sesimin bir parçası gibi. Hep enstrümanım ile şarkı söylüyor ve konuşuyorum. Hikâyemi onunla anlatıyorum. Enstrümanım, benim seyirciyle olan bağım”

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MİRASI DEVAM ETTİRMEK BÜYÜK SORUMLULUK

Dünya klasik müzik camiası tarafından “En parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri” olarak görülen Kim, genç bir kemancı olarak bunu duymanın büyük bir mutluluk ve aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu söylüyor. “Elbette efsanevi keman sanatçılarından aldığım mirası devam ettirmek çok büyük bir sorumluluk. Bu konuyu fazla düşünmemeye çalışarak kendi müzik ve seyirciyle iletişim kurma stilimi oluşturmaya çalışıyorum. Dünyanın dört yanında konserlerime gelen genç dinleyiciler görüyorum” diyen Kim, daima müziği ile gençlere dokunmaya ve dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmeye gayret ettiğinden bahsediyor. Kemanı seçmeseydi bir enstrüman çalmak yerine kesinlikle şarkı söyleyeceğini ifade eden Bomsori Kim, ona müziğin sihirli dünyasının kapılarını aralayan Kyung-Wha Chung’a da hayran olduğunu sözlerine ekliyor.

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Yol arkadaşım 297 yıllık bir keman

Bomsori Kim, 2019 yılında ilk kez konser vermek için Türkiye’ye geldiğinde elinde olan Joannes Baptista Guadagnini yapımı 245 yıllık nadide kemanını, geçtiğimiz ocak ayında 297 yıllık bir keman ile değiştirmiş. Genç sanatçı bu kez 1725 tarihli Guarneri del Gesù yapımı, “ex-Moller” Cremona ile Türkiye’deki müzikseverler ile buluştu. Değerli bir mücevher olarak nitelediği bu nadide keman ile henüz yeni tanışmış olmasına rağmen onunla çok sayıda konser verme şansı yakaladığını, yeni kemanının ona uğurlu geldiğini söyleyen Kim, “Muhteşem bir enstrüman ve birbirimizi uzun yıllardan beri tanıyormuş gibi hissediyorum” diyor. Ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle vakit geçirmek adına dengeli bir yaşam sürmeye çalışsa da zamanının büyük bir kısmını kemanıyla geçirdiğini söyleyen Kim, aynı zamanda kemanını sadece bir enstrüman olarak görmediğini çıktığı turnelerde, seyahatlerinde bir yol arkadaşı olduğunu söylüyor.

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Dünya klasik müzik camiası tarafından “en parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri” olarak tanımlanan Bomsori Kim, genç yaşına rağmen birçok uluslararası ödülü bulunuyor. Almanya’nın en önemli yarışmalarından 62. ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nın keman birincisi Kim, aynı zamanda Uluslararası Çaykovski Yarışması, Kraliçe Elisabeth Yarışması, Uluslararası Jean Sibelius Keman Yarışması ve Uluslararası Sendai Müzik Yarışması’nın da kazananı oldu. Ayrıca Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması’nda heyecanlandıran bir başarıya imza atarak 2. Ödülü ve Eleştirmenler Ödülü’nün yanı sıra tam tamına dokuz özel ödül kazandı.