Yüzyıl sonra yine rol model

Türkiye, son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirdiği diplomatik atılımlarıyla dünya sahnesinde kendisine büyük bir yer edindi ve birçok ülkeye de rol model oldu.

Ülkemizin, tarihî kökleri ve stratejik konumuyla, küresel anlamda önemli bir oyuncu haline gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği başat faktör oldu. Türkiye’nin toplumsal yapısına dair güçlü ve tutarlı analizleri sayesinde 22 yıldır aralıksız iktidarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel konjonktüre dair analizleri sonucunda attığı adımlarla ülkesini bölgesel ve küresel meselelerin kilidi haline getirdi.

Türkiye, son 22 yılda dış politikada aktif ve etkin bir rol oynamayı amaçlayan cesur adımlar attı. Bu adımlar, sadece devletlerarası ilişkilerde değil, aynı zamanda halkımızın ve bölge ülkelerinin menfaatleri için de büyük önem taşıyor. Her zaman barış ve iş birliği arayışında olan bir Türkiye, komşularıyla ve dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirerek, bölgesinde güven ve istikrarın teminatı olmayı hedefliyor.

Öncelikle, savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarımızı göz önünde bulunduralım. Türkiye, kendi milli savunma sanayisini geliştirerek, bağımsız bir güç olma yolunda önemli mesafe kat etti. Yerli ve milli silah sanayisi ile hem kendi güvenliğimizi sağladık hem de dost ülkelerin savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek güçlendirilmiş bir dostluk ilişkisi kurduk. Savaş uçaklarımız, insansız hava araçlarımız ve diğer savunma sanayi ürünlerimiz, dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor.

Yabancı ülkelerle ekonomik iş birliklerini artırarak, ekonomik gücünü de pekiştiren Türkiye, kazan-kazan ilkesiyle yürüttüğü diplomatik ilişkilerinde öncelikle ihracatını artırma ve katma değeri yüksek teknolojik iş birlikleri kurmak hedeflerine uygun hareket ediyor.

Bu hedefleri doğrultusunda göreve geldiği andan itibaren lider diplomasisine önem vererek, kendi deyimiyle “ru be ru diplomasi” yani “yüz yüze diplomasi” tabirini literatüre sokan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en çok diplomatik ziyaret gerçekleştiren lideri olarak tarihteki yerini aldı. Gittiği her ülkeye yatırımcıları, iş adamlarını da beraberinde götüren Erdoğan, Türkiye’nin tanıtımının yanı sıra yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi konusunda da eşi görülmemiş başarılara imza attı.

Yatırım ilişkilerimizi geliştirmek, ihracatımızı artırmak ve teknolojik iş birlikleri kurmak maksadıyla birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarının imzalandığına şahitlik ediyoruz. Türk müteahhitleri artan uluslararası projelerle adımızı tüm dünyaya duyuruyor.

Öte yandan kültürel diplomasi alanında da Türkiye’nin yumuşak gücünü artırmada önemli atılımların birbiri ardına geldiğini görüyoruz. Türk dizileri, filmleri ve sanatı, dünya genelinde geniş kitlelere ulaşarak Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladı. Ne güzel değil mi? Türkiye’nin kültürel zenginliğini tüm dünya ile paylaşarak, dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Her etkinlikte, Türk kültürüyle tanışan insanlar, ülkemize ve kültürümüze hayran kalıyor.

Yine son 22 yılda yeni kurulan Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı’nın yanı sıra TİKA, Türk Kızılay gibi önemli kuruluşlarımız da Türkiye’nin kültür ve medeniyet geleneklerinden gelen insani yönünü tüm dünyaya başarıyla tanıtan kurumlarımız oldu.

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye bu yönüyle de dış atılımlarına farklı bir boyut kazandırdı. Yürüttüğü diplomasinin merkezine insan odaklı yaklaşımı yerleştiren Türkiye, Batı’nın yüz yıllardır tahkim ettiği diplomasi anlayışını da yerler bir etti. Bu adımlarıyla başta Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede kısa zamanda büyük mesafeler kat eden Türkiye, önümüzdeki yıllarda da bu anlayışla yoluna devam edecektir.

Bölgesel sorunlarda barış çabaları göz ardı edilemeyen Türkiye’nin Suriye, Ukrayna, Libya, Azerbaycan gibi kritik noktalarda barış, istikrar ve huzur sağlamak için attığı adımlar dünya barışına da hizmet ediyor.

Farklı ülkelerle oluşturduğu diyalog kanalları, gerginlikleri azaltma ve hızlı çözümler üretme iradesi Türkiye’nin gelecek vizyonuna hizmet eden politika olarak karşımıza çıkıyor.