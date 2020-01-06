Hayat Çivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyor 10 kıble yönüne doğru eğimli olmasıyla öne çıkıyor
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Zonguldak haberleri: Çivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyor!

Çivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyor: 10 kıble yönüne doğru eğimli olmasıyla öne çıkıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Akçahatipler köyündeki, 200 yıllık cami, mimarisiyle görenleri hayran bırakıyor. Çivi kullanılmadan yapılan iki katlı ahşap cami, cemaatin daha rahat namaz kılması için yüzde 10 kıble yönüne doğru eğimli olmasıyla öne çıkıyor.

Haber Merkezi DHA
Mimarisi ve daha rahat namaz kılınması nedeniyle, çevre köylerde yaşayanlarda ahşap camiye gelerek ibadetlerini gerçekleştiriyor.
Mimarisi ve daha rahat namaz kılınması nedeniyle, çevre köylerde yaşayanlarda ahşap camiye gelerek ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Zonguldak'a 40 kilometre, Çaycuma'ya ise 16 kilometre uzaklıktaki Akaçhatipler köyünde resmi kayıtlara göre kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen iki katlı ahşap cami, hizmet vermeye devam ediyor. Çivi kullanılmadan tamamen ahşap malzemelerden yapılan caminin resmi kayıt olmasa da 200 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.

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Caminin en önemli özelliği ise cemaatin daha rahat namaz kılması için kıble yönüne doğru yüzde 10 eğimli olması. Namaz kılanlar, bu sayede rüku ve secdeyi daha rahat yapabiliyor. Mimarisi ve daha rahat namaz kılınması nedeniyle, çevre köylerde yaşayanlarda ahşap camiye gelerek ibadetlerini gerçekleştiriyor.

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Caminin yapılış tarihi belli değil.


Çivisiz cami yıllara meydan okuyor
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Çivisiz cami yıllara meydan okuyor

Tokat'ın Zile ilçesinde 18. yüzyılda çivi kullanılmadan inşa edilen Elbaşıoğlu Camisi, ahşap mimarisiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Elbaşı Seyit Ahmet tarafından çandı yöntemiyle (çivi kullanılmadan) ahşap ve kesme taştan yapılan cami, Zile ilçe merkezinde bulunuyor. Duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen cami, mimari yapısıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.


Köylüler camiyi ayakta tutuyor

Köy muhtarı Nizamettin Akkaya, köyde bilinene göre caminin 200 yıllık olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da caminin yapım yılıyla ilgili bir bilgi olmadığını anlatan Akkaya, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Köyümüz artık camili köy olarak biliniyor. Çevrede cami olmayınca bir tek burada camimiz vardı. 200 yılı geçmiş tarihi bir camidir. 1959 yılında ikinci katının yapıldığını biliyorum caminin. Tarihi ve çivisiz bir cami. Meyilli yapıldığı için secde edilirken daha rahat ediyor insan. Bizde halk olarak camimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Oldukça ilgi çekiyor camimiz. Ziyaretçiler geliyor gerçekten. Bu sayede köyümüzün de tanıtımı oluyor. Biz ilgililerin daha fazla destek vermesini istiyoruz. Tanıtımına katkı verilirse bölge için önemli bir eseri ayakta tutmaya devam ederiz. Böylesi bu bölgede tek diye biliyorum."
Köy muhtarı Nizamettin Akkaya

8 asırdır dimdik ayakta duran çivisiz camideki gizem
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8 asırdır dimdik ayakta duran çivisiz camideki gizem

Camideki meğil namazı rahat kıldırıyor

Köylü emekli maden işçisi Mustafa Karakütük de caminin tarihi ve güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Köylüler olarak camiyi nesilden nesile ayakta durması için özenle koruduklarını belirten Karakütük, şöyle konuştu:

"Yapılış tarihi belli olmayan bir cami. 1959'da ikinci katı yapıldı. İçerisi en son 15 yıl önce restore edildi. Eski tarihini pek bilen yok. 200 yıl söyleniyor ama belli değil. Mahallenin ismi camili köy. Camiden dolayı köyümüzde bu şekilde bilinir. Caminin yanındaki mezarlıkta türbe var. Beylerefendi diye geçiyor türbede yatan kişi. O kişinin bu camiyi yaptırdığı da söyleniyor. Biz camiyi korumaya devam ediyoruz. Nesilden nesle camimiz devam edecek inşallah. Camimizde daha rahat kalkmak için meyil bulunuyor. Bu çok rahat ettiriyor insanı. Yıllar önce ne güzel düşünülmüş."

Çivi kullanılmadan tamamen ahşap malzemelerden yapılan caminin resmi kayıt olmasa da 200 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.

Cami ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Caminin en önemli özelliği ise cemaatin daha rahat namaz kılması için kıble yönüne doğru yüzde 10 eğimli olması.

Zonguldak'a 40 kilometre, Çaycuma'ya ise 16 kilometre uzaklıktaki Akaçhatipler köyü.

Çivi kullanılmadan yapılan 200 yıllık cami özelliğiyle hayran bırakıyor
FOTOĞRAF 20
Title
Zonguldak'a 40 kilometre, Çaycuma'ya ise 16 kilometre uzaklıktaki Akaçhatipler köyünde resmi kayıtlara göre kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen iki katlı ahşap cami, hizmet vermeye devam ediyor.
Title
Çivi kullanılmadan tamamen ahşap malzemelerden yapılan caminin resmi kayıt olmasa da 200 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.
Title
Caminin en önemli özelliği ise cemaatin daha rahat namaz kılması için kıble yönüne doğru yüzde 10 eğimli olması. Namaz kılanlar, bu sayede rüku ve secdeyi daha rahat yapabiliyor. Mimarisi ve daha rahat namaz kılınması nedeniyle, çevre köylerde yaşayanlarda ahşap camiye gelerek ibadetlerini gerçekleştiriyor.
Title
Köylüler camiyi ayakta tutuyor<br><br> Köy muhtarı Nizamettin Akkaya, köyde bilinene göre caminin 200 yıllık olduğunu söyledi.
Title
Diyanet İşleri Başkanlığında da caminin yapım yılıyla ilgili bir bilgi olmadığını anlatan Akkaya, Köyümüz artık camili köy olarak biliniyor. Çevrede cami olmayınca bir tek burada camimiz vardı. 200 yılı geçmiş tarihi bir camidir. 1959 yılında ikinci katının yapıldığını biliyorum caminin. Tarihi ve çivisiz bir cami. Meyilli yapıldığı için secde edilirken daha rahat ediyor insan. Bizde halk olarak camimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Oldukça ilgi çekiyor camimiz. Ziyaretçiler geliyor gerçekten. Bu sayede köyümüzün de tanıtımı oluyor. Biz ilgililerin daha fazla destek vermesini istiyoruz. Tanıtımına katkı verilirse bölge için önemli bir eseri ayakta tutmaya devam ederiz. Böylesi bu bölgede tek diye biliyorum dedi.
Title
Camideki meyil namazı rahat kıldırıyor<br><br> Köylü emekli maden işçisi Mustafa Karakütük de caminin tarihi ve güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Köylüler olarak camiyi nesilden nesile ayakta durması için özenle koruduklarını belirten Karakütük, şöyle konuştu:
Title
Yapılış tarihi belli olmayan bir cami. 1959'da ikinci katı yapıldı. İçerisi en son 15 yıl önce restore edildi. Eski tarihini pek bilen yok. 200 yıl söyleniyor ama belli değil. Mahallenin ismi camili köy. Camiden dolayı köyümüzde bu şekilde bilinir.
Title
Caminin yanındaki mezarlıkta türbe var. Beylerefendi diye geçiyor türbede yatan kişi. O kişinin bu camiyi yaptırdığı da söyleniyor. Biz camiyi korumaya devam ediyoruz. Nesilden nesle camimiz devam edecek inşallah.
Title
Camimizde daha rahat kalkmak için meyil bulunuyor. Bu çok rahat ettiriyor insanı. Yıllar önce ne güzel düşünülmüş.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Çivi kullanılmadan yapılan 200 yıllık cami özelliğiyle hayran bırakıyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Akçahatipler köyündeki, 200 yıllık cami, mimarisiyle görenleri hayran bırakıyor. Çivi kullanılmadan yapılan iki katlı ahşap cami, cemaatin daha rahat namaz kılması için yüzde 10 kıble yönüne doğru eğimli olmasıyla öne çıkıyor.


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