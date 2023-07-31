Ölüm aylığı, bir kişinin sigortalı olarak vefat etmesi halinde eşine, çocuklarına ve anne babasına bağlanan aylıktır. Ölüm aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenir. Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bilgiye göre eşi, anne ve/veya babası vefat eden kişiler, onların emekli maaşını alabiliyor. Ancak ölüm aylığı almak için şartlar söz konusudur. Peki kimler, hangi şartlarda birden fazla emekli maaşı alabilir? Ölüm aylığı nedir nasıl bağlanır ölüm aylık bağlanma oranı ne kadar? İşte, birden fazla emekli maaşı alma hakkıyla ilgili merak edilen detaylar...

Ölenin emekli maaşından eşine ne kadar aylık bağlanır?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu’nun “Dul ve Yetim Aylıkları” hükümlerine ilişkin uygulamayı anlattı. Ölenin emekli maaşının, eş için yüzde 50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine yüzde 75’i, çocuklarla ana veya babanın her biri için de yüzde 25’i oranında bağlandığını aktaran SGK, şunları kaydetti:

Ölen emeklilik maaşı çocuklarına yüzde kaç oranla aylık bağlanır?

“Ölenin aylık bağlanacak iki çocuğun bulunması halinde, bağlanacak aylığın toplam oranı yüzde 80 olarak belirlenmiş olup, dolayısıyla bu kapsamdaki çocukların her birine ölen emeklinin aylığının yüzde 40’ı esas alınarak aylık ödenmektedir.

Ölen babanın evli kızı babanın emekli maaşını alır mı?

Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Bu kapsamda, kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için evli olmama şartı aranmakta olup, emeklinin vefat tarihinde evli olması nedeniyle aylık bağlanamayan kız çocukları daha sonra dul kalmaları veya boşanmaları halinde aylığa hak kazanabilmekteler, bu şekilde sonradan aylık bağlanması halinde ise diğer hak sahiplerinin aylıkları yeni duruma göre düzeltilmektedir.”

Ölüm aylığı nedir?

Ölüm aylığı, bir kişinin sigortalı olarak vefat etmesi halinde eşine, çocuklarına ve anne babasına bağlanan aylıktır. Ölüm aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenir.

Ölüm aylığı, sigortalının ailesinin maddi açıdan desteklenmesi amacıyla önemli bir sosyal güvenlik hizmetidir. Ölüm aylığı, sigortalının vefat etmesi halinde ailesinin yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir gelir kaynağıdır.

Ölüm maaşı bağlanma şartları nedir?

Ölüm aylığı alma şartları, kişinin sigortalılık statüsüne göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak ölüm aylığı alabilmenin şartları şunlardır:

Sigortalı olarak vefat etmiş olmak Eşinin sigortalı olmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması Çocuğunların 18 yaşından küçük olması veya 18 yaşından büyük olsalar bile çalışamayacak durumda olmaları Anne ve babanın 65 yaşından büyük olması veya 65 yaşından büyük olsalar bile çalışamayacak durumda olmaları

Ölüm aylığı nasıl hesaplanır?

Ölüm aylığı miktarı, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve kazançları dikkate alınarak hesaplanır. Ölüm aylığı, sigortalının vefat ettiği tarihten itibaren bağlanır ve ömür boyu devam eder.

Ölüm aylığı için başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Ölüm aylığı için başvuru, SGK il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılır. Başvuruda, ölüm aylığı talep dilekçesi, vefat belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diğer gerekli belgeler istenir.