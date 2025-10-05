'Hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir' anlamına gelen atasözü hangisidir? Milyoner'de 500 bin TL'lik sorunun yanıtı belli oldu

'Hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir' anlamına gelen atasözü hangisidir?
'Hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir' anlamına gelen atasözü hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşamki yeni bölümünde, bir yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açmayı başardı. İşte bu sorunun doğru yanıtı.
Soru:
'Hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir' anlamına gelen atasözü hangisidir?
Cevap: D: Her gün baklava börek yense bıkılır
A: Her gün bal kaymak yense bıkılır
B: Her gün iskender kebap yense bıkılır
C: Her gün fasulye pilav yense bıkılır
#Hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir
#Atasözü
#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu