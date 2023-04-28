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Hafta sonu hava durumu ( 28-30 Nisan 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden uzun vadeli tahmin raporu ile beklentilerini vatandaşlara duyurdu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar hafta sonunda azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki, 29-30 Nisan 2023 yarın ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

16:04 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 22 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (29-30 NİSAN 2023)

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

29 NİSAN 2023 CUMARTESİ HAVA DURUMU

30 NİSAN 2023 PAZAR HAVA DURUMU



#hava durumu
#meteoroloji
#hafta sonu hava durumu
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