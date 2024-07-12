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İbrahim Tatlıses ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?

Türkücü İbrahim Tatlıses, 2,5 saat süren bir operasyona kalp kapakçığı ameliyatı oldu. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

14:27 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

2011'de uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır ameliyatlar geçiren İbrahim Tatlıses, bugün, kalp kapakçağı ameliyatı oldu. 2,5 saat süren operasyon başarılı geçti. Tatlıses 4 saat yoğun bakımda tutulacak. Daha sonra normal odaya alınacak.

Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Elif Ada ve Melek Zübeyde hastanede babalarını görmek için bekliyorlar. Dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren İbrahim Tatlıses, sevenlerinden helallik istemişti. Sahnede gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses; "Hakkınızı helâl edin, dularınızı eksik etmeyin" demişti.






#İbrahim Tatlıses
#İbrahim Tatlıses sağlık durumu
#ameliyat
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