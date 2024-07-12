2011'de uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır ameliyatlar geçiren İbrahim Tatlıses, bugün, kalp kapakçağı ameliyatı oldu. 2,5 saat süren operasyon başarılı geçti. Tatlıses 4 saat yoğun bakımda tutulacak. Daha sonra normal odaya alınacak.
Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Elif Ada ve Melek Zübeyde hastanede babalarını görmek için bekliyorlar. Dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren İbrahim Tatlıses, sevenlerinden helallik istemişti. Sahnede gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses; "Hakkınızı helâl edin, dularınızı eksik etmeyin" demişti.