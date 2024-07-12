Kirli planını ortaya çıkaran Yeni Şafak'a "Kürdistancı" dedi. Washington'da, "Kürdistan kurulmasının faydalarının" ele alındığı toplantıya katılan Ümit Özdağ, Suriye'de hakimiyeti tehlikeye giren ABD ve İsrail'in yardımına koştu. İşgalci İsrail için Ar-Ge çalışmaları yapan Yahudi düşünce kuruluşlarıyla çalışan ırkçı provokatörün bugünlerde tek gündemi, terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını tehdit eden Ankara-Şam diyaloğuna zarar vermek.