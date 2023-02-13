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İkametgah değişikliği nasıl yapılır?
İkametgah değişikliği, belirli dönemlerde hemen her yurttaşın ihtiyacı olan işlemlerden biri. Farklı bir şehir veya mahalleye taşınan yurttaşlar ikametgah değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmek zorunda. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliğinin bildirilmemesi halinde ne kadar ceza ödenir?
Bildirim, ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabiliyor.
Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir.
Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerinden istenen belgeler şunlardır:
TC. kimlik kartı
Konut sahibi iseniz Tapu; Kiracı iseniz kontrat
Doğalgaz, elektrik veya su faturası
E-Devlet sistemi üzerinden boş konut için başvuru işlemleri sırası ile şu şekilde gerçekleştirilir:
Ardından hemen altında yer alan taşınma tarihi doldurulur. Taşınma tarihi ile ikametgahın alınacağı tarih arasındaki süre önemlidir.
Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir. SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.
Pandemi öncesi dönemde, beyan edilecek konutta başka kişiler bulunuyorsa, adres değişikliği başvurusu bu kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gidilerek yapılırdı. Ancak pandemi sonrası bu işlemler için de E-Devlet sistemi üzerinden iki adımlı olacak şekilde başvuru yapılabilmektedir. Bu iki adımlı başvuru ise şu şekilde gerçekleştirilir:
E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar vardır. Beyanda bulunacak kişi Türk vatandaşı ve ergin olmalıyken velayet ya da vesayet altında olmamalıdır. Aynı zamanda 20 iş günü içerisinde adres değişikliği bildiriminde bulunulmaması durumunda idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulaması ile sahte adres değişikliği bildirimi durumunda da karşılaşılır. Bir ailedeki yetişkin bireyler birbirleri adına bildirimde bulunabilirken, 18 yaş altı çocuklar için veli, vasi ve yetişkin aile bireyleri başvuruda bulunabilir.