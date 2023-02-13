İkametgah değişikliği, belirli dönemlerde hemen her yurttaşın ihtiyacı olan işlemlerden biri. Farklı bir şehir veya mahalleye taşınan yurttaşlar ikametgah değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmek zorunda. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliğinin bildirilmemesi halinde ne kadar ceza ödenir?

İkamatgah adresi nasıl, nereden değiştirilir?

Bildirim, ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabiliyor.

İkamatgah adresi değişikliği randevusu nasıl alınır?

Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir.

İkametgah değişikliğinde istenen belgeler hangileri?

İkamatgah adres değişikliği için hangi belgeler isteniyor?

Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerinden istenen belgeler şunlardır:

TC. kimlik kartı

Konut sahibi iseniz Tapu; Kiracı iseniz kontrat

Doğalgaz, elektrik veya su faturası

E devlet ikametgah başvurusu

Boş konutlar için adres değişikliği için nasıl başvurulur?

E-Devlet sistemi üzerinden boş konut için başvuru işlemleri sırası ile şu şekilde gerçekleştirilir:

İnternet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ resmi sitesine girilir.

“Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir.

Sayfada “ Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım ” ile “ Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım ” seçenekleri çıkar. Tek başınıza ya da aile fertleri ile taşınma durumunuza göre uygun olan şık seçilir.

Ardından hemen altında yer alan taşınma tarihi doldurulur. Taşınma tarihi ile ikametgahın alınacağı tarih arasındaki süre önemlidir.

Bu sayfada taşınılacak yerin adres bilgileri için “ adres bul ” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir. SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.

Başka kişilerin ikamet ettiği konutlara adres değişimi nasıl yapılır?

Pandemi öncesi dönemde, beyan edilecek konutta başka kişiler bulunuyorsa, adres değişikliği başvurusu bu kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gidilerek yapılırdı. Ancak pandemi sonrası bu işlemler için de E-Devlet sistemi üzerinden iki adımlı olacak şekilde başvuru yapılabilmektedir. Bu iki adımlı başvuru ise şu şekilde gerçekleştirilir:

Adrese kayıtlı kişinin “ Adres Beyanı için Muvafakat Verme ” sayfası üzerinden adres bildiriminde bulunmak isteyen kişiye ait bilgileri girerek onaylaması gerekir. İstenen bilgiler, bildirimde bulunacak kişilerin isim, soyisim ve kimlik numarasıdır. Onaylama işlemi e-imza, mobil imza ya da SMS doğrulaması ile yapılır. Doğrulama sonrası SMS bilgilendirmesi gelir ve muvafakat verilmiş olur. İkinci adım ile adres değişikliğini tamamlamak için verilen muvafakat 5 gün geçerlidir. Bu işlem 1 yıl içinde en fazla 2 kere yapılabilir.

İkinci adımda ise adres değişikliği başvurusunda bulunacak kişinin “ Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma için/Muvafakatlı) hizmetine girerek muvafakatı onaylaması gerekir. İlgili muvafakat ve adres bilgileri seçilerek kendisi ile birlikte taşınacak eş veya çocuk bilgilerini seçmesi ve taşınma tarihini belirtmesi gerekir. İkinci adım işlemde de taraflara SMS ile bilgilendirme yapılır.

Adres değişikliği

Adres değişikliğinde dikkat edilmesi gerekenler neler?

E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar vardır. Beyanda bulunacak kişi Türk vatandaşı ve ergin olmalıyken velayet ya da vesayet altında olmamalıdır. Aynı zamanda 20 iş günü içerisinde adres değişikliği bildiriminde bulunulmaması durumunda idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulaması ile sahte adres değişikliği bildirimi durumunda da karşılaşılır. Bir ailedeki yetişkin bireyler birbirleri adına bildirimde bulunabilirken, 18 yaş altı çocuklar için veli, vasi ve yetişkin aile bireyleri başvuruda bulunabilir.







