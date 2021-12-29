İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 ikinci el otomobil ücretleri ne zaman düşecek?

Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. Özellikle sıfır otomobillerdeki fiyat düşüşü sürerken ikinci araç piyasasında düşüşün ne zaman yaşanacağı merak ediliyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 hem sıfır hem de ikinci el arabalar için daha hareketli, fiyatların bugünküne göre daha makul seyrettiği bir yıl olacak. Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50’lik bir düşüş öngörüyoruz” dedi.

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.

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3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, “Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22’ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15’lere yaklaştı. İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200’leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400’lerde fiyat artışlarını gördük” diye konuştu.

Döviz kurunun gerilemesinin araç fiyatlarına etkisine dikkat çeken Yalçın, “Markalar sıfır otomobillerin fiyatlarını hızlıca geri çekebiliyor ama ikinci el piyasasında öyle olmuyor. Bu piyasadaki araç fiyatları genelde biniciler, esnaf dediğimiz galericiler, yetkili satıcılar tarafından belirleniyor. Yaz aylarında yüksek maliyetli ikinci el araç alan kişiler, fiyatları sıfır otomobillerdeki gibi gevşetemiyor. Ama gevşetmek zorunda kalacaklar. Tabi döviz kurunun belli bir oranda sabit kalması önemli bir kriterdir. Ocak ayında döviz kurundaki geri gelme devam ederse ikinci el arabalarda fiyatlar 1 ay sonra daha düşük seviyelere gelecektir diye öngörüyoruz. Yüzde 50 oranında fiyatlarda düşüş olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.