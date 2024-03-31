İmranlı Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. İmranlı seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte İmranlı 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

İmranlı Seçim Sonuçları 2024

İmranlı ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve İmranlı seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

İmranlı 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

CHP - Murat Açıl %38,9

AK PARTİ - Murat Sevindik %38,5

MHP - Necmi Vural %21,9

BTP - Fatih Yusuf Sarıca %0,33

SAADET - Talat Özer %0,19

İmranlı 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Ürek - (Sivas / İmranlı)

Yeniden Refah Partisi Ayhan Öztürk - (Sivas / İmranlı)

Saadet Partisi İbrahim Akça - (Sivas / İmranlı)

Bağımsız Adaylar Özkan Demir - (Sivas / İmranlı)

Cumhuriyet Halk Partisi Selahattin Perçin - (Sivas / İmranlı)

İmranlı Hakkında

Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık bir yapıya sahip olup, Fırat Nehri'nin kenarında bulunmaktadır. İmranlı, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik kentler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, İmranlı ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte, Fırat Nehri'nin turizm potansiyeli de göz önünde bulundurularak geliştirilmeye çalışılmaktadır.



