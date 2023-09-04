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İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB sonuç sayfası

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sbaşladı. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı MEB İOKBS Bursluluk sınavı 3 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavıtamamlayan adaylar sonuç tarihini merak etmeye başladı. 2023 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İOKBS sonuç tarihi...

09:10 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İOKBS bursluluk

İOKBS bursluluk

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınav sonuçları öğrenme ekranı meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte İOKBS sonuç tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

İOKBS sınavı cevap anahtarı erişime açıldıktan sonra adaylar için sosyal medya hesaplarından ve resmi meb.gov.tr adresinden duyuru yayınlanacak.

Adayların temel soru kitapçığını sorgulayabilmek için şifre, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası vb. bilgileri bilmesine gerek bulunmuyor.

Bursluluk soruları ve cevapları geçtiğimiz yıl odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Adayların eğitim aldıkları kademelere göre cevap anahtarı tek tek duyurulacak.

Örneğin bursluluk sınavı soruları ve cevapları ekranda aşağıdaki gibi yer alacak.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin tıklayınız

9,10,11’nci sınıflar A Kitapçığı gibi tıklayınız “ şeklinde.

2023 YILI BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı Ocak ayından itibaren bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam güncellendiğinde detaylar haberimize eklenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.


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