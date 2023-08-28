Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile 3 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru sayısı, konu dağılımı ve sınav süresi...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

3 Eylül 2023 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SÜRESİ VE SORU SAYISI

2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

iOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyecek olduğu bursluluk sınavından bu yıl 100 soru sorulacağı ve öğrencilerin ise bu soruları cevaplamak için 120 dakikasının olacağını açıkladı. Yapılacak olan sınavda üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.

BURS KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

2020 bursluluk sınavı baz alındığında sınıflara göre taban puanların net ortalamaları olmuştu:

5. SINIF

Türkçe 23,67, Matematik 23,67, Fen Bilimleri 21 ve Sosyal Bilimler 23,67

6. SINIF

Türkçe 23, Matematik 22, Fen Bilimleri 21 ve Sosyal Bilimler 23

7. SINIF

Türkçe 23, Matematik 22, Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler 22

8. SINIF

Türkçe 24, Matematik 23, Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler 24

9. SINIF

Türkçe 21, Matematik 20, Fen Bilimleri 19 ve Sosyal Bilimler 21

10. SINIF

Türkçe 20, Matematik 19, Fen Bilimleri 18 ve Sosyal Bilimler 21

11. SINIF

Türkçe 21, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilimler 21

Tüm hesaplamalar bir önceki senenin taban puanına göre yapılmıştır.

İOKBS SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ OLAN BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini; (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.



