İŞKUR TYP personel alımı başvurusu 2023 ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine alınacak güvenlik ve temizlik personeli ilanının yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. İŞKUR her yıl Toplum Yaratına Program kapsamında işe alımlar yapıyor. MEB okullarına yapılacak alımlarla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023

İŞKUR TYP personel alımı ile ilgili şu anda sadece Kahramanmaraş ve Kastamonu için ilan açık. Fakat yıl içerisinde 60 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’a 800, Kastamonu’ya ise 520 personel alınacak. TYP MEB destek personeli alımı ile ilgili yeni bir ilan yayımlanmadı. Yakın zamanda başvuru ve yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR TYP personel alımı kapsamında şu anda iki il için ilan açık durumda bulunuyor. Kahramanmaraş ve Kastamonu’da alımlar yapılacak. Ancak yıl içerisinde 60 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve kontenjanların açıklanması bekleniyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.



