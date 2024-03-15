İstanbul 2024 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2024 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı, akşam namazı ve İstanbul namaz vakitleri haberimizde.

İstanbul iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

İstanbul imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 İstanbul imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2024?

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İstanbul'da bugün teravih namazı saat kaçta 2024?

İstanbul'da 15 Mart Cuma günü yatsı ezanı 20.37'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

İstanbul'un Tarihi

İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren yerleşim görmüş olan İstanbul, Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis olarak büyük önem kazanmıştır. Daha sonra Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın başkenti olan İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir.

İstanbul'un Coğrafi Konumu

İstanbul, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Denizi'nin kıyısında yer alır. Boğaziçi'nin iki yakasında bulunan şehir, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü konumundadır. Bu stratejik konumu, İstanbul'u tarih boyunca ticaret ve kültürel alışverişin merkezi haline getirmiştir.

İstanbul'un Nüfusu

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve en yoğun nüfuslu şehri olarak bilinir. 2023 itibarıyla nüfusu 15 milyon 655 bin 924'dür. Son yıllarda İstanbul'da nüfus artışı yavaşlama göstermektedir. Göç alan ve ekonomik olarak dinamik bir yapıya sahip olan İstanbul, birçok farklı kültürden insanın bir arada yaşadığı çok kültürlü bir şehirdir.

İstanbul'un Posta Kodu

stanbul'un posta kodları, şehrin farklı bölgelerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Avrupa Yakası'nda bulunan Beyoğlu'nun posta kodu 34420 iken, Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy'ün posta kodu ise 34710'dur. İstanbul'un farklı ilçeleri ve semtleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







