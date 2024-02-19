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İSTANBUL İmsakiye 2024 - İstanbul İftar Saati, Sahur Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte İstanbul İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 İstanbul Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

15:21 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:24 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2024
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2024

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girmek üzereyiz. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte İstanbul Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:51

Güneş: 07:15

Öğle: 13:19

Ikindi: 16:35

Akşam: 19:13

Yatsı: 20:32

12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:49

Güneş: 07:14

Öğle: 13:19

Ikindi: 16:36

Akşam: 19:14

Yatsı: 20:33

13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:47

Güneş: 07:12

Öğle: 13:19

Ikindi: 16:37

Akşam: 19:15

Yatsı: 20:34

14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:46

Güneş: 07:10

Öğle: 13:18

Ikindi: 16:37

Akşam: 19:16

Yatsı: 20:36

15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:44

Güneş: 07:09

Öğle: 13:18

Ikindi: 16:38

Akşam: 19:17

Yatsı: 20:37

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024



#istanbul
#istanbul imsakiye 2024
#ramazan 2024
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