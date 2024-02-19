On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girmek üzereyiz. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte İstanbul Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.
11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:51
Güneş: 07:15
Öğle: 13:19
Ikindi: 16:35
Akşam: 19:13
Yatsı: 20:32
12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:49
Güneş: 07:14
Öğle: 13:19
Ikindi: 16:36
Akşam: 19:14
Yatsı: 20:33
13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:47
Güneş: 07:12
Öğle: 13:19
Ikindi: 16:37
Akşam: 19:15
Yatsı: 20:34
14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:46
Güneş: 07:10
Öğle: 13:18
Ikindi: 16:37
Akşam: 19:16
Yatsı: 20:36
15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (İstanbul imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:44
Güneş: 07:09
Öğle: 13:18
Ikindi: 16:38
Akşam: 19:17
Yatsı: 20:37