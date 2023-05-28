28 Mayıs 2023

, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor. İstanbul’da 11 milyon 367 bin 598 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da Kılıçdaroğlu %48,55, Erdoğan %46,69 oy aldı. İstanbul ve ilçeleri seçim sonuçları, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oylarının yüzdelik dilimleri, ilçelere göre

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