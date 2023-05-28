İstanbul seçim sonuçları: İlçe ilçe 2.Tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları
2. Tur İstanbul ilçelerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları
Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İstanbul ve tüm ilçeleri seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
14 Mayıs’ta kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.
İstanbul 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, % 48.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 46.7 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan İstanbul oy oranı ise % 4.5 oldu.
İstanbul 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçları 2023
2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36’sını alırken CHP % 28.3 oranında oya sahip oldu. İstanbul’da Yeşil Sol Parti % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 TİP % 4, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı. İşte İstanbul'un bazı ilçelerinde 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan ve İnce oy oranları.
14 Mayıs 2023 İstanbul Beykoz cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Beykoz İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %52,1
- - Kemal Kılıçdaroğlu %41,6
- - Sinan Oğan %5
- - Muharrem İnce %0.3
14 Mayıs 2023 İstanbul Ümraniye cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Ümraniye İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %51,9
- - Kemal Kılıçdaroğlu %42,9
- - Sinan Oğan %4.9
- - Muharrem İnce %0.2
14 Mayıs 2023 İstanbul Sarıyer cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Sarıyer İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Kemal Kılıçdaroğlu %56,4
- - Recep Tayyip Erdoğan %39,1
- - Sinan Oğan %4.3
- - Muharrem İnce %0.3
14 Mayıs İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Çatalca İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Kemal Kılıçdaroğlu %53,5
- - Recep Tayyip Erdoğan %41,6
- - Sinan Oğan %4.4
- - Muharrem İnce %0.4
14 Mayıs İstanbul Silivri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Silivri İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Kemal Kılıçdaroğlu %55
- - Recep Tayyip Erdoğan %40
- - Sinan Oğan %4.7
- - Muharrem İnce %0.3
14 Mayıs İstanbul Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Arnavutköy İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %61.6
- - Kemal Kılıçdaroğlu %33.4
- - Sinan Oğan %4.7
- - Muharrem İnce %0.3
14 Mayıs İstanbul Başakşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Başakşehir İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %53.1
- - Kemal Kılıçdaroğlu %42.1
- - Sinan Oğan %4.6
- - Muharrem İnce %0.2
14 Mayıs İstanbul Sultangazi Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Sultangazi İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %58.3
- - Kemal Kılıçdaroğlu %37.7
- - Sinan Oğan %3.8
- - Muharrem İnce %0.2
14 Mayıs İstanbul Bahçelievler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Bahçelievler İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %49
- - Kemal Kılıçdaroğlu %46.1
- - Sinan Oğan %4.7
- - Muharrem İnce %0.2
14 Mayıs İstanbul Fatih Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
İstanbul Fatih İlçesi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şu şekilde:
- - Recep Tayyip Erdoğan %52.8
- - Kemal Kılıçdaroğlu %43.1
- - Sinan Oğan %3.8
- - Muharrem İnce %0.3