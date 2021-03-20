Özgün İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi?
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İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Bu karar sonrası tekrar gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi için maddeleri nedir ve neden iptal edildiği soruları merak edildi. İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi?
İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi?

Kağıt üzerinde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalan sözleşme, suistimaller sebebiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edilen İstanbul Sözleşmesi tekrar gündeme geldi. Bu kararın ardından, vatandaşlar, İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul Sözleşmesinin 6284 özelinde tartışmalı maddeleri ve bu maddelerin zararları neler? Ne zaman, kim imzaladı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden iptal edildi? İşte detaylar...

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR, NEDEN İMZALANDI?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Mart 2019 itibarıyla toplam 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Türkiye ise 12 Mart 2012'de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke oldu.

Türkiye’nin ardından 2013-2015 yılları arasında 18 ülke (Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Malta, Monako, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya) daha sözleşmeyi tanıdı. Özellikle Türkiye’de birçok tartışamnın kapısını aralatan İstanbul Sözleşme 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

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İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ KİM İMZALADI?

İstanbul Sözleşmesini kimin imzaladığı da merak edilen bir konu. İstanbul’da yapıldığından dolayı “İstanbul Sözleşmesi” adıyla tanımlanan sözleşme, 60’ıncı Parti hükümeti tarafından imzaya açılmıştı. Sözleşmeyi her ülke adına Dışişleri Bakanları attığı için Türkiye adına da eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı.

İmzaya açılmasından sonra onay için TBMM Genel Kurulu'na sunulan İstanbul Sözleşmesi, 14 Mart 2012 tarihinde AKP, CHP, MHP ve BDP’nin oybirliğiyle 246 kabul ve sıfır ret oyuyla Meclis'te onaylandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELERİ KAPSIYOR?

İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a göre devlet, şiddetten şikâyetçi olan kadına, dilerse çocuklarıyla birlikte barınma imkânı veriyor. Süreç sona erene değin maddi yardım sağlıyor. İş ve hatta kimlik değişikliği yapmak isterse yardımcı oluyor. Şiddet uygulayan hakkında en az bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alınıyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE 6284 SAYILI KANUN NEDEN BU KADAR ÇOK TARTIŞILIYOR?

Sözleşmenin getirdiği 6284 Sayılı Kanun'da muallaklıkta olan bir şiddet tanımı var. Şiddet görme ihtimalini hissettiren her şey fiziksel şiddet ile eşdeğer tutuluyor. Bu da şiddet görülmediği takdirde şiddet uygulandığı söylenerek yetkililerle irtibata geçip baba, eş, abiyi polis eşliğinde evinden aldırtabiliyor. Bu da her hangi bir fiziksel şiddetin veya tehdidin söz konusu olmadığı durumlarda, aile arasındaki en küçük anlaşmazlık adli bir vakaya dönüştürülüyor. Devlet direkt mahrem alana girerek evin erkeğini suçlu buluyor. Bunun da pek sağlıklı sonuçlar doğurmadığı medya yansıyan haberlerden görülüyor.

LGBT devşirecek çocuk arıyor
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LGBT devşirecek çocuk arıyor
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EŞÇİNSEL EVLİLİKLER MEŞRULAŞTIRILIYOR

İstanbul Sözleşmesinin iptal edilme isteklerinden biri de eşcinsel evliliklerin meşrulaştırılmaya çalışılması. Sözleşmenin, aile yapımıza “dinamit” niteliğinde olduğunu belirten uzmanlar, “Femi-faşist zihniyetle” hazırlanan ve eşcinsel evliliklere yasallık getirmeyi hedefleyen sözleşmenin iptal edilmesi istiyor. Sözleşmede yer verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı bugün Türkiye’de LGBT lobilerinin nasıl rahatça çalıştığını gözler önüne seriyor.

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