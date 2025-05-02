Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını merak edenler ne giyeceklerine karar vermek ve planlarını yapmak için hava durumu tahminini merak ediyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi ve pazar sıcaklıklar artacak mı?

BÜGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Bugün (Cuma) İstanbul’da hava oldukça bulutlu ve yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 18 derece civarında seyrediyor. Gök gürültülü sağanaklar zaman zaman etkili olabilir; dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınıza almanızda fayda var.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık yükseliyor. Gökyüzü zaman zaman bulutlu olsa da, yağış beklenmiyor. Pazar günü ise bulutlar iyice dağılıyor ve güneş daha çok yüzünü gösteriyor. Sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgarın da etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

DOĞU'DA HAVA NASIL?

İstanbul’da havalar açarken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bu bölgelerde kuvvetli sağanaklarla birlikte yer yer toz taşınımı da yaşanabilir. Seyahat planı olanların dikkatli olması öneriliyor.

Özetle, İstanbul'da bu hafta sonu hava yavaş yavaş yaz havasına dönüyor. Yağmur şemsiyeleri yerini güneş gözlüklerine bırakmaya başlıyor gibi.















