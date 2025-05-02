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İstanbul'da hava yeniden değişiyor! Hafta sonu hava nasıl? 3-7 Mayıs haritalı hava durumu

İstanbul'da hava yeniden değişiyor! Hafta sonu hava nasıl? 3-7 Mayıs haritalı hava durumu

15:292/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Meteroroloji canlı hava durumu
Meteroroloji canlı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporlarını yayımladı. 22 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, doğu kesimlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İstanbul'da ise soğuk ve yağışlı havanın yerini bahar havasına bırakacağı tahmin ediliyor.

İlkbaharın son ayı Mayıs’a girildi ancak soğuk hava etkisini tamamen kaybetmiş değil. İstanbul’daki yağışlı havanın ardından, sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

22 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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