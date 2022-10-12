Michelin Yıldızı alan restoranlar belli oldu| İşte İstanbul'da Michelin Yıldızı alan restoranlar

Türkiye'de merakla beklenen ve ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde özel bir ödül töreniyle açıklandı. Büyük bir prestij göstergesi olan Michelin yıldızına dair tüm merak edilenler haberimizde.

MİCHELİN YILDIZI NEDİR?

Michelin Yıldızı, Fransız lastik üreticisi Michelin tarafından restoranlara verilen bir prestij ödülü olarak biliniyor. Dünya genelinde farklı bölgelerdeki restoranların gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla derecelendirilmesine dayanıyor. Dünya genelinde kabul gören bu önemli restoran değerlendirme sistemine İstanbul'daki bazı restoranlar da katılıyor. Burada verilen yıldızlar müşteriler için referans görevi görüyor.

MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORANLAR İSTANBUL'DA AÇIKLANDI!

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme ödülü olan Michelin Rehberi, bugün İstanbul'da sahiplerini buldu.

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En fazla 3 yıldız verilen sistemde Turk Fatih Tutak restoranı 2 yıldıza layık görüldü.

Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.

MİCHELİN YILDIZI KRİTERLERİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Rehbere göre Michelin Yıldızı için 5 kriter dikkate alınıyor:

Malzeme kalitesi Lezzetlerin uyumu Tekniklerdeki ustalık Şefin mutfak aracılığıyla yansıttığı kişilik Hem menü, hem zaman içinde tutarlılık

Michelin yıldızlarında amaçlardan biri şeflerin yemeklerini düzenli olarak nasıl hazırlayıp servis ettiklerini görmektir. Michelin müfettişleri, oturma süresinden servis yapan personelin nezaketine, yemeklerin kalitesi ve yaratıcılığına ve genel ambiyansa kadar bir restoranın tüm yönlerini değerlendirir. Şefler, uyulması gereken herhangi bir yönerge olmamasına rağmen, restoranlarının sadece yiyeceğe değil, her detayına dikkat ederek yıldız şanslarını artırabilirler. Yemek en önemli unsurlardan biri olmasına rağmen detaylara gösterilen özen, Michelin Yıldızına layık eksiksiz bir yemek deneyimi yaratmak için oldukça önemli.

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