Özgün Michelin Yıldızı alan restoranlar belli oldu| İşte İstanbulda Michelin Yıldızı alan restoranlar
ÖZGÜN HABERLER

Michelin Yıldızı alan restoranlar belli oldu| İşte İstanbul'da Michelin Yıldızı alan restoranlar

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı. Michelin Yıldızı alan restoranlar Türkiye – İstanbul için sahiplerini buldu. Gündeme gelen ödülle ilgili olarak araştırmalara başlayanlar Michelin Yıldızı nedir, ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Michelin Yıldızı nasıl alınır, kriterleri neler? 2022 Türkiye- İstanbul'da Michelin Yıldızı alan restoranlar ve Michelin yıldızına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda Michelin Yıldızı alan restoranlar 2022: Michelin Yıldızı nedir, kriterleri nedir, nasıl ortaya çıktı, nasıl alınır?
Mıchelin Yıldızı seçilen restoranlar

Türkiye'de merakla beklenen ve ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde özel bir ödül töreniyle açıklandı. Büyük bir prestij göstergesi olan Michelin yıldızına dair tüm merak edilenler haberimizde.

MİCHELİN YILDIZI NEDİR?

Michelin Yıldızı, Fransız lastik üreticisi Michelin tarafından restoranlara verilen bir prestij ödülü olarak biliniyor. Dünya genelinde farklı bölgelerdeki restoranların gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla derecelendirilmesine dayanıyor. Dünya genelinde kabul gören bu önemli restoran değerlendirme sistemine İstanbul'daki bazı restoranlar da katılıyor. Burada verilen yıldızlar müşteriler için referans görevi görüyor.

MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORANLAR İSTANBUL'DA AÇIKLANDI!

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme ödülü olan Michelin Rehberi, bugün İstanbul'da sahiplerini buldu.

En fazla 3 yıldız verilen sistemde Turk Fatih Tutak restoranı 2 yıldıza layık görüldü.

Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.

MİCHELİN YILDIZI KRİTERLERİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Rehbere göre Michelin Yıldızı için 5 kriter dikkate alınıyor:

  1. Malzeme kalitesi
  2. Lezzetlerin uyumu
  3. Tekniklerdeki ustalık
  4. Şefin mutfak aracılığıyla yansıttığı kişilik
  5. Hem menü, hem zaman içinde tutarlılık

Michelin yıldızlarında amaçlardan biri şeflerin yemeklerini düzenli olarak nasıl hazırlayıp servis ettiklerini görmektir. Michelin müfettişleri, oturma süresinden servis yapan personelin nezaketine, yemeklerin kalitesi ve yaratıcılığına ve genel ambiyansa kadar bir restoranın tüm yönlerini değerlendirir. Şefler, uyulması gereken herhangi bir yönerge olmamasına rağmen, restoranlarının sadece yiyeceğe değil, her detayına dikkat ederek yıldız şanslarını artırabilirler. Yemek en önemli unsurlardan biri olmasına rağmen detaylara gösterilen özen, Michelin Yıldızına layık eksiksiz bir yemek deneyimi yaratmak için oldukça önemli.

Masterchef Samke Harra Usulü Tahinli Minekop Tarifi
ÖZGÜN
Masterchef Samke Harra Usulü Tahinli Minekop Tarifi
Karadenizin tabanına çelikten şehir

Karadeniz'in tabanına çelikten şehir

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme.
Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Dünyanın en büyük yüzen fabrikası

Türkiye'de üretildi: Başka bir örneği daha yok.
Kılıçdaroğlunun görüştüğü Joel Shulmanın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

Erdoğan'a<br>devlet nişanı

Erdoğan'a
devlet nişanı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı son verileri paylaştı.

​Putin'in doğalgaz merkezi teklifine Türkiye'den ilk cevap.

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

​Çalışmalar hız kazandı: Proje kısa süre sonra bitiyor.

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.

​Poşete koyunca hayatının şokunu yaşadı: Dünyayı değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.