Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Asyayı birleştiren İstanbul, imparatorlukların gözünde dünyanın en büyük metropollerinden biri olmuştur. Etkileyici bir geçmişe sahip olan şehirdeki görülmesi gereken tarihi noktaları İstanbul tarihi yerlerini listemizde topladık.

İstanbul'daki Tarihi Yapılar

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Bu zenginlik, şehrin tarihi yapılarında da kendini göstermektedir. İstanbul'da çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan bazıları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Topkapı Sarayı

İstanbul’un en büyük saraylarından biri olan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı ve tarihte ilk defa ise Abdülmecit tarafından müze olarak ziyarete açıldı. Osmanlı hanedanı, içerisindeki farklı yapıların bir kompleksi oluşturduğu bu saraydan 400 yıl boyunca imparatorluğu yönetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

532 yılında inşa edilen bu cami, dünyanın en önemli tarihi yapılarından biridir. 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Ayasofya, İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir.

Süleymaniye Camii

16. yüzyılda inşa edilen bu cami, Mimar Sinan'ın başyapıtlarından biridir. 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi, 4 minaresi ve 4 şerefeli 2 minaresi ile Süleymaniye Camii, İstanbul'un en görkemli camilerinden biridir.

Galata Kulesi

6. yüzyılda inşa edilen bu kule, İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir. Kule, günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.

Mısır Çarşısı

17. yüzyılda inşa edilen bu çarşı, dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biridir. Çarşı, baharat, kuruyemiş, hediyelik eşya ve daha pek çok ürün satan dükkanlara ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul’un tarihi hakkında

Dünyanın nüfus bakımından en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, üç denizi ve iki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir olması nedeniyle çağlar boyunca devletlerin ve imparatorlukların gözü üzerinde olan bir şehir olmuştur.

MÖ 660 yılında şehir, Bizans olarak bilinmekteydi ve ismi Megarean kolonistleri tarafından verilmiştir. MS 330 senesinde Büyük Konstantin şehri Doğru Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti olmuş ve ismi Konstantinapolis olmuştur. 15. yüzyıla gelindiğinde 29 Mayıs 1453 senesinde Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed şehri kuşatmış ve fetih gerçekleşmiştir. Şehir artık İslamın sembolü olmuş ve Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti ilan edilmiştir.



