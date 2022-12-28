Özgün İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11ler
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İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 7 maçtır kaybeden İstanbulspor, 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolseverler İstanbulspor ve Kasımpaşa takımları arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor- Kasımpaşa CANLI: İstanbulspor Kaısmpaşa maçı skor, canlı takip, ilk 11 kadrosu (Süper Lig 16. hafta)
İstanbulspor Kasımpaşa maçı

İstanbulspor Kasımpaşa maçı ile iki ekip Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ettiği altı maçın hiçbirini kaybetmeyen İstanbulspor, rakibini Eylül 1963'te 3-0 kazandığı karşılaşmadan bu yana ilk kez ağırlayacak. İstanbulspor ile oynadığı son beş resmi maçı kaybetmeyen Kasımpaşa, rakibi karşısındaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamak istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki İstanbulspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmed, Okan, Duhan, Melih, Cajic, Rroca, Muammer, Ethemi, İbrahim.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Bruma, Petretta, Aytaç, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Koita.

İSTANBULSPOR- KASIMPAÇA CANLI SKOR

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