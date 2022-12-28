İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

İstanbulspor Kasımpaşa maçı ile iki ekip Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ettiği altı maçın hiçbirini kaybetmeyen İstanbulspor, rakibini Eylül 1963'te 3-0 kazandığı karşılaşmadan bu yana ilk kez ağırlayacak. İstanbulspor ile oynadığı son beş resmi maçı kaybetmeyen Kasımpaşa, rakibi karşısındaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamak istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki İstanbulspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbulspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.
İstanbulspor-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmed, Okan, Duhan, Melih, Cajic, Rroca, Muammer, Ethemi, İbrahim.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Bruma, Petretta, Aytaç, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Koita.
İSTANBULSPOR- KASIMPAÇA CANLI SKOR